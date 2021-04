D66 opnieuw in verlegenheid door beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag

Nog geen twee maanden na de publicatie van een onderzoek naar machtsmisbruik en seksuele intimidatie door een naaste adviseur van partijleider Sigrid Kaag is D66 opnieuw verwikkeld in een integriteitskwestie. Deze keer rond Tweede Kamerlid Sidney Smeets, een bekende strafrechtadvocaat uit Amsterdam. Een pijnlijk verhaal voor zowel het net verkozen Kamerlid als voor de partij.

Op woensdagochtend zou Smeets (45) zijn eerste debat in de Tweede Kamer hebben. De avond ervoor werden er op sociale media beschuldigingen aan zijn adres geuit over seksueel overschrijdend gedrag.

Verschillende jonge mannen maakten kort na elkaar op Twitter bekend dat ze seksueel getinte berichten van Smeets hebben gekregen, voordat hij Kamerlid was. Sommigen zeggen op dat moment nog minderjarig te zijn geweest. Na de eerste melding, even over half zes door ene Sibren uit Breda - „Hey @kamerlidsmeets, ik weet dat je vaak contact zoekt met minderjarige jongens die net uit de kast zijn op Twitter” - volgden er meer van dit soort beschuldigingen.

Jens Bosman twitterde bijvoorbeeld: „Ik heb minstens 10 jongens op Twitter gezien waarmee Smeets contact heeft gezocht, waaronder ikzelf (op mijn 15e). […] Dat is niet fraai.”

En ene Duncan citeerde naar eigen zeggen uit een digitale dialoog met Smeets in december 2017 waarin Smeets complimenten maakt over Duncans uiterlijk („En supercute foto’s natuurlijk.”).

Volgens Bosman (achttien jaar uit Utrecht) kennen veel klagers elkaar uit politieke jongerenverenigingen. Hij zelf is bijvoorbeeld actief bij Dwars, de jongerenclub van GroenLinks. Hij zegt te weten dat Smeets’ handelwijze op sociale media jegens homoseksuele jongens ook bekend was in kringen van de Jonge Democraten, de politieke jongerenorganisatie die zich verbonden voelt met Smeets’ eigen partij D66.

Afwezig bij Kamerdebat

Smeets zelf, normaal gesproken een actief twitteraar, reageerde niet op de vele pijnlijke en beschuldigende berichten en reacties die daarop volgden. De nieuwe juridisch specialist van de D66-fractie verscheen woensdagochtend op het laatste moment niet bij het Kamerdebat over immigratie- en asielbeleid.

Ook de partij deed er aanvankelijk het zwijgen toe. Pas even na het middaguur kwam er deze woensdag een gezamenlijke verklaring van partijvoorzitter Anne-Marie Spierings, partijleider Kaag en Smeets zelf. Die reactie van de drie ontkent de beschuldigingen niet, maar roept vooral nog veel vragen op.

Waar partijleider Kaag spreekt in termen van toelaatbaarheid – „In onze partij is geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag” – verschuilt het juridische Kamerlid zich achter het legale aspect. „Ik heb me naar mijn beste weten altijd gedragen binnen de wetten die in Nederland gelden.” Dus mocht Smeets inderdaad gelijk hebben dat hij niet de (zeden)wet heeft overtreden, dan kan het nog altijd zijn dat de partijleiding zijn gedragingen als moreel verwerpelijk ziet.

Lees ook over een eerdere melding van seksuele intimidatie bij de partij: D66 onderzoekt of partijprominent seksuele intimidatie pleegde

Partijvoorzitter Spierings zei dat er op 31 maart, de dag dat de nieuwe Tweede Kamer werd geïnstalleerd, bij de partij één melding over Smeets is gedaan over „mogelijk ongewenste gedragingen” uit de tijd vóór hij vorig najaar als kandidaat-Kamerlid op de kieslijst van D66 belandde. Daarop is er „indringend” met hem gesproken. De nieuwe beschuldigingen van dinsdag, zei Spierings, geven aanleiding voor intern onderzoek. De partijtop wil zorgvuldig laten uitzoeken „of er sprake is geweest van mogelijk ongewenste omgangsvormen of eventueel grensoverschrijdend gedrag”. Sigrid Kaag voegde daaraan toe: „Als de bevindingen van het interne onderzoeksteam daar aanleiding toe geven, zullen we onmiddellijk vervolgstappen zetten.”

Integriteitskwesties

De reactie past in de nieuwe beleidslijn over ‘verantwoord gedrag’ binnen de partij, die naar aanleiding van de vorige integriteitskwestie werd ingesteld. Een commissie onder leiding van oud-minister van Justitie Winnie Sorgdrager is daarmee belast – zij adviseert het partijbestuur. Het onderzoek naar het mogelijk ongewenste gedrag van Smeets wordt door een partijcommissie uitgevoerd.

Dat Smeets de juridische kaart speelt, is niet gek. Hij heeft jarenlang ervaring als strafrechtadvocaat in Amsterdam, waarin hij veel zedenzaken deed. Als, hoe hij het zelf omschrijft, „actief twitterende togadrager en opiniemaker op het gebied van strafrecht, mensenrechten en LHBT-rechten” was hij de laatste jaren een veel geziene gast in talkshows en op opiniepagina’s. In het publieke debat mengde hij zich vaak in zedenkwesties. Met een beroep op de vrijheid van meningsuiting was hij in 2014 een fel tegenstander van het verbod op pedofielenvereniging Martijn. Argument: „In een weerbare democratische samenleving horen juist de impopulaire meningen beschermd te worden.”

Naar aanleiding van de zogenoemde ‘lokpuberzaak’, waarin hij als advocaat van een van de verdachte zedendelinquenten optrad, verdedigde hij in de Volkskrant een stelling die hij nu wellicht opnieuw zal gebruiken. Hij stelde dat pogingen tot grooming – het digitaal proberen te verleiden van mogelijke sekspartners – niet per se strafbaar zijn. De Hoge Raad dacht daar in een uitspraak in 2019 anders over.

Strafbaar of niet?

Voor de beoordeling van de mogelijke strafbaarheid van Smeets’ digitale handelwijze tegen jonge homoseksuelen is van belang te weten welke leeftijd deze jongeren toen hadden en hoe hij ze precies heeft benaderd. De minderjarigheidsgrens voor zedendelicten ligt in het Wetboek van Strafrecht op zestien jaar. Voor zestien- en zeventienjarigen bestaan er nog wel andere strafrechtelijke bepalingen, zoals ‘verleiding’. Ook het doen van beloftes of giften, met als doel seksuele handelingen te verrichten, is strafbaar. Net als misbruik maken van een bepaald maatschappelijk overwicht.

Jens Bosman, een van de jongeren die dinsdag een beschuldiging aan het adres van Smeets uitten, schrok erg van diens reactie in de verklaring van D66. „Ik snap dat de partij een zorgvuldig onderzoek gaat doen, maar Smeets verschuilt zich meteen achter het legale aspect. Het gaat natuurlijk om het grotere morele plaatje.” Op een overrompelende manier met tientallen kwetsbare jonge homoseksuelen contact leggen via social media vindt Bosman gewoon niet kunnen. „Dat maakt hem onwaardig als volksvertegenwoordiger.”