Corona-experimenten in Utrechtse kroegen van start

Vijf Utrechtse kroegen zijn woensdag begonnen met een tweedaagse proef, waarin wordt onderzocht hoe bezoeken aan café’s coronaveilig georganiseerd kunnen worden. De kroegen die meedoen aan het experiment werden omstreeks 12.00 uur geopend. In café De Beurs waren onder anderen burgemeester Sharon Dijksma en staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer (CDA) aanwezig voor de opening.

Over de twee dagen doen in totaal drieduizend cafégasten mee aan het experiment. Naast De Beurs doen ook Hofman, Ubica, VinVin en ’t Oude Pierement mee; deze horecazaken zijn vandaag geopend tussen 12.00 en 22.00 uur. De bezoekers hebben een tijdslot van twee uur en kunnen boeken voor een bezoek; wie een tijdslot krijgt moeten zich vooraf laten testen en komt enkel met een negatief testbewijs de zaak in.

De proeven worden onder meer georganiseerd door belangenorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en onderzoeksorganisatie TNO. Zij verzamelen informatie over hoe gasten zich aan de coronamaatregelen houden, welke onderlinge contacten gasten hebben en hoeveel verse lucht er in de café’s wordt aangevoerd. Vanwege de „veiligheid, bereikbaarheid en praktische uitvoerbaarheid” is besloten om alle kroegproeven in één stad te organiseren.

