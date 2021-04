Coinbase maakt ongekend beursdebuut

Coinbase, een van de grootste handelsplatforms voor cryptovaluta’s, heeft woensdag de verwachtingen voor zijn beursgang in New York overtroffen. Direct na het debuut was het bedrijf uit San Francisco ruim 105 miljard dollar waard. Eerder deze week werd het bedrijf nog op zo’n 90 miljard dollar gewaardeerd.

De openingskoers van het aandeel, dat voor 250 dollar de markt op ging, liep al snel op naar boven de 400 dollar. Met deze beursgang, die eind januari werd aangekondigd, is het bedrijf in een klap groter dan de waarde van beursexploitanten New York Stock Exchange (NYSE) en Nasdaq bij elkaar.

Coinbase biedt de optie om in bitcoins en andere cryptovaluta’s te handelen zonder ze zelf te hoeven kopen. Een soort marktplaats dus. Daarmee biedt het een groot publiek de mogelijkheid om makkelijk in cryptovaluta’s te beleggen. Het staat bekend als een gebruiksvriendelijke dienst die bovendien de reputatie heeft cryptovaluta’s als de bitcoin en ethereum veilig op te slaan, aldus de Financial Times. Het overgrote deel van de omzet haalt het bedrijf uit San Francisco uit transactiekosten. Voor elke transactie vangt Coinbase 0,5 procent van het totaalbedrag, aldus persbureau AP.

Het bedrijf heeft de afgelopen maanden fors geprofiteerd van de snel groeiende interesse van investeerders in vooral bitcoins. Dat aandeel is inmiddels ruim 63.000 dollar (ongeveer 52.000 euro) waard, meer dan tien keer zoveel als vorig jaar maart. Redenen daarvoor zijn onder meer de lage rentes, maar ook het aanjagen van miljardenbeleggingen door bijvoorbeeld Tesla, dat eerder dit jaar voor 1,5 miljard dollar aan bitcoins kocht.

Het gaat Coinbase daarom vooral sinds vorig jaar voor de wind. Toen wist het de omzet in vergelijking met 2019 te verdubbelen, tot 1,14 miljard dollar (zo’n 950 miljoen euro). Ook maakte het ruim 320 miljoen dollar winst, in tegenstelling tot een jaar eerder, toen het nog tientallen miljoenen aan verlies moest rapporteren. Vorig jaar maakten er 43 miljoen geverifieerde klanten gebruik van het handelsplatform, samen goed voor zo’n 2,8 miljoen transacties per maand.

De gekte rond het handelsplatform nam vorige week een extra vlucht toen het bedrijf zijn schattingen voor het eerste kwartaal van 2021 bekendmaakte: een omzet van zo’n 1,8 miljard dollar, en een nettoresultaat van tussen de 730 en 800 miljoen dollar.