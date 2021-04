De BSO gaat weer open: ouders zijn blij, medewerkers bezorgd

Na vier maanden van sluiting verwelkomt kinderopvang De Brink in Leiderdorp komende maandag weer honderd kinderen voor de buitenschoolse opvang. „We kunnen niet wachten de kinderen weer te zien”, zegt directeur van de overkoepelende organisatie Johan Vriesema. „Maar we hadden eigenlijk niet verwacht dat we zó snel weer open konden.” De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. „We gaan het net redden voor maandag.”

Dinsdag maakte het kabinet bekend dat de buitenschoolse opvang weer open gaat, onder dezelfde voorwaarden als de scholen eerder openden. Dit betekent dat kinderen geen afstand van elkaar hoeven te houden, wel van leraren of begeleiders. Niet iedereen is er heel gerust op, zegt Vriesema. Medewerkers maken zich zorgen om besmettingen. Kinderen krijgen met de opening méér contacten dan in hun eigen bubbel op school, vooral op opvanglocaties voor verschillende scholen.

Vriesema: „Het is best wel even spannend. In de praktijk blijkt het haast onmogelijk kinderen op afstand van de medewerkers te houden. In een schoolklas is dat makkelijker dan met spelende kinderen in hun vrije tijd na school.” Wat scheelt: de noodopvang was al open voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Het werd er de laatste tijd steeds drukker, waardoor het personeel al wat gewend is. „We draaiden al op 40 procent.” In totaal gaan ruim een half miljoen kinderen naar de buitenschoolse opvang, blijkt uit cijfers van het CBS.

Gjalt Jellesma, voorzitter van Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BOinK), is „ingetogen blij” met de opening, waarvoor hij al langer pleitte. „De scholen, sportclubs en zwembaden waren al open voor kinderen. Veel kinderen kwamen al naar de noodopvang. Dit was het laatste stukje.” Bang voor extra besmettingsrisico is hij niet. „Als kinderen niet naar de opvang kunnen, brengen ouders ze wel naar vriendjes, buren, familie. Dan ontstaan alsnog andere contacten dan op school.”

‘Sta niet te juichen’

Hoewel hij de opening goed nieuws noemt, vooral voor ouders die zorg en werk combineren, staat Jellesma „niet te juichen”. „Dit zou ongepast zijn, gezien de cijfers van de laatste tijd.”

Volgens het coronadashboard telt Nederland momenteel circa 163.000 besmettelijke mensen – evenveel als tijdens de piek van de eerste golf.

Toch maken ouders van kinderen op basisschool De Bron in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt zich geen zorgen. Foos Omar, bijvoorbeeld, die op het schoolplein haar achtjarige dochter staat op te wachten. „Als de opvang straks open gaat, heb ik meer tijd voor mijn werk en voor Nederlandse les.” Bang voor besmetting is ze niet: „Als het komt, dan komt het.”

Bovendien „gaat het op school tot nu toe goed”, zegt Charlotte Key even verderop bij het klimrek. „Dan zal het op de opvang ook wel goed gaan.” In de klassen van haar dochters, van zes en tien jaar oud, zijn nog geen besmettingen geweest. Ashley Moore, die zijn vijfjarige zoon komt ophalen, zegt dat het „misschien wel een risico” is, „maar op school rennen de kinderen ook door elkaar heen”.

Dinsdag zei Rutte alleen risico’s te nemen als die „verantwoord” zijn. Hoezeer de opening van de kinderopvang dat is, vindt RIVM-epidemioloog Susan van den Hof lastig te beoordelen. „Afgelopen week daalde het aantal besmettingen bij kinderen onder de dertien jaar. Dit toont dat er dus niet per se méér besmettingen zijn naarmate de scholen langer open zijn.”

Maar: „In de buitenschoolse opvang hebben kinderen weer contact met andere kinderen dan op school. Dat levert een extra risico op.” Kinderen verspreiden het virus weliswaar minder dan volwassenen, maar vooral met nauwe contacten is overdracht zeker mogelijk. Bovendien zijn virusmutaties zoals de Britse variant ook besmettelijker onder kinderen.

Van den Hof (RIVM): „Waarschijnlijk zijn kinderen 30 procent besmettelijker dan vorig jaar, vanwege de mutaties.” Acht zij het verantwoord? „Het kabinet maakt die afweging, niet ik. Elke versoepeling brengt een risico met zich mee, dat is bij deze versoepeling een kleiner risico dan bij andere versoepelingen die nu op tafel lagen.”

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken zegt dat de opvang veilig open kan met dezelfde maatregelen als het basisonderwijs, vanwege de „beperktere rol” van kinderen bij het overdragen van het virus. Medio mei stelt het kabinet zelftesten beschikbaar voor medewerkers.

Voor nu probeert kinderopvang De Brink in Leiderdorp er het beste van te maken. Directeur Vriesema: ,,We halveren de groepen van twintig naar tien kinderen, met één begeleider in plaats van twee. En zodra het wat beter weer wordt, zou ik zeggen: laat die kinderen lekker buitenspelen.”