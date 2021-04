Pilot toegangstesten in het theater: ‘Bijna raar dat het weer even leuk mag zijn’

Het is wel weer even wennen om ’s avonds op pad te gaan, zegt Ruben Westerhof (24). „Hoe lang is het geleden dat we weer een avondje zijn uitgegaan? Het voelt bijna raar dat het vanavond weer even leuk mag zijn.”

Voor de ingang van Theater aan het Vrijthof in Maastricht staan ballonnen en in de zaal krijgen gasten prosecco. Dinsdag was er voor het eerst in maanden weer een voorstelling te zien: Wie heeft mijn vader vermoord, een theatermonoloog door Hans Kesting van Internationaal Theater Amsterdam. Bezoekers moesten van tevoren wel even langs een coronatestlocatie.

Ruim honderd toeschouwers meldden zich even voor half acht bij de ingang van de schouwburg, waar ze zowel een ticket voor de voorstelling als een QR-code moesten laten scannen. Die laatste bevestigt de negatieve uitslag van een recent afgenomen coronasneltest.

De tijdelijke openstelling is onderdeel van een landelijke pilot met toegangstesten, waarmee de overheid onderzoekt hoe de cultuur- en evenementenbranche weer veilig kan worden opgestart. Ook onder meer poppodia, attractieparken, musea en dierentuinen doen mee met de pilot.

In totaal openen 43 theaters en concertzalen in Nederland komende week tijdelijk hun deuren voor negatief geteste bezoekers, met inachtneming van de anderhalve meter afstand, een beperkte zaalcapaciteit en looproutes in het gebouw. Ook moeten de bezoekers mondkapjes dragen totdat ze op hun stoel plaatsnemen.

Geen belemmering

Dat mag de pret niet drukken, vinden bezoekers Westerhof en Sjors van den Berg (24). Van den Berg: „Ik vind die maatregelen totaal geen belemmering. Je wilt graag dat er weer van alles mogelijk is, maar wel op een veilige manier. Dit lijkt me voor nu een goede oplossing.”

Katja Lamers (35) heeft zodra ze van de pilot hoorde een kaartje voor een voorstelling gekocht. „Na zo’n lange periode zonder cultuur wilde ik gewoon naar het eerste het beste wat er te zien was.” Doen alle restricties vooraf en tijdens het theaterbezoek niet af aan de beleving van een ontspannen avondje uit? Misschien een beetje, geeft ze toe. „Maar het is nog altijd beter dan niks.”

Ook Carlijn Peeters (20) en haar moeder Gerdie Haassen (58) zien vooral voordelen. Peeters: „Zeker met zo’n snelle test: voordat ik weer thuis was van de testlocatie had ik de uitslag al binnen.” Het is een prettig idee dat je op deze manier met iedereen rekening houdt, stelt ze. „Better safe than sorry. Zo wordt theater tenminste niet iets waar je in deze tijd op oudere leeftijd niet veilig naartoe zou kunnen gaan.” Ook haar moeder maakt zich geen zorgen: „Ik voel me absoluut veilig. Voor mijn gevoel zijn alle maatregelen getroffen en zelfs meer dan dat.”

Theater aan het Vrijthof probeert de bezoekersstromen zoveel mogelijk te spreiden. Op het toegangskaartje staat vermeld bij welke van de drie ingangen de bezoeker zich moet melden. Dat leverde dinsdagavond voor de ingang bij sommigen wat verwarring op, maar een handjevol theatermedewerkers stond paraat om te helpen. Eenmaal binnen loopt alles gesmeerd: met gekleurde lijnen zijn er routes door het gebouw uitgezet, die de bezoeker rechtstreeks de zaal in leiden. Daar worden de toeschouwers op ruime afstand van elkaar geplaceerd: op verspringende rijen met steeds drie lege stoelen tussen de huishoudens.

Goede vibe

De bezoekers hielden zich uitstekend aan alle maatregelen, zegt theatermedewerker Ben Jongen na afloop van de voorstelling. „Het ging heel goed, ik hoefde bijna nergens bij te sturen.” Ook de sfeer in het theater was wat hem betreft niet minder dan tijdens een theateravond zonder coronabeperkingen. „Het is misschien even aanpassen, maar ik zie vooral dat mensen heel enthousiast zijn dat ze hier na al die maanden weer zijn.”

Hans Kesting vond het „ongelofelijk bijzonder” om weer te mogen spelen, zei hij na afloop. „Ik heb in mijn carrière nog nooit zo lang niet voor publiek gespeeld, dus ik keek er enorm naar uit om dat podium op te lopen en weer publiek te zien. Dan is het altijd weer hopen dat je die mensen meekrijgt, dat je samen ergens naartoe werkt en in een vibe komt. Dat lukte volgens mij heel goed.”

Over de pilot met toegangstesten is hij enthousiast. „Het is een kostbare aangelegenheid maar het geeft tenminste perspectief. Veel mensen zijn hongerig om weer naar het theater te gaan, dus ik ben blij dat het gebeurt. Je moet ergens beginnen.”