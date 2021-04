Rondom de KNVB-beker-finale Vitesse-Ajax komt de coronagekte pas goed aan de oppervlakte. Er mag geen publiek bij de wedstrijd in Rotterdam zijn, maar in Arnhem mogen wel drieduizend mensen in Gelredome zitten om naar een scherm te kijken. De stad is versierd met zoveel mogelijk geel-zwarte vlaggen en posters. In Arnhem doen ze graag of de KNVB-beker-finale toch een feest is. Het gebrek aan beleving van Ajax-zijde is beledigend. Juist dat geeft aan hoeveel kleiner we zijn. De supporters van de tegenstander van zondag lijkt het allemaal niets te interesseren, maar het kan ook dat ze daar wat trager zijn met het versieren van de stad.

Ondertussen word ik de hele tijd gebeld met het verzoek om te vertellen over mijn beleving van deze voor Vitesse zo belangrijke wedstrijd, juist omdat er zo weinig te beleven is. Een redacteur van Studio Voetbal stelde voor dat ik naar Arnhem zou gaan voor de surrogaatbeleving.

„Ik woon in Wormer, ik beleef niets”, zei ik tegen Voetbalprimeur, dat een cameraploeg naar mijn huis wilde sturen om het gebrek aan beleving vast te leggen. Ik zei dat mijn vriendin bijna gaat bevallen en dat ze beleving van een filmploeg in de achtertuin die mijn gebrek aan beleving ging vastleggen prima kon missen.

AT5 stelde voor om in een Vitesse-shirt door Amsterdam te gaan lopen.

„Voor de beleving.”

Spijkers met Koppen wilde dat ik over het beleven van een wedstrijd zonder typische voetbalbeleving kwam vertellen en bij Omroep Gelderland vroegen ze zich af hoe Vitesse-supporters van buiten Arnhem de aanloop naar de wedstrijd van zondag beleefden. Juist omdat er dan helemaal weinig te beleven viel.

Ik begon op te zien tegen het onverhoopt winnen van de KNVB-beker en dat ze me dan zouden vragen om verslag te doen van een huldiging zonder mensen. Marcel van Roosmalen, voor al uw gebrek aan beleving.

Thuis zocht ik naar begrip, naar een arm om mijn schouder. Iemand die zei dat de mensen eens moesten weten hoeveel ik beleefde. Grappig dat ik daarover begon, zei ze, want zij vond dat ik die voetbalwedstrijd zonder beleving juist veel te veel beleefde. Het zou met het oog op de komst van weer een kind prettig zijn als ik de echte dingen meer zou beleven. Had ik er bijvoorbeeld al over nagedacht hoe ik de eerste weken na de geboorte ging beleven?

Ik verweerde me behoorlijk.

Even later sloopten Lucie van Roosmalen (5) en Leah van Roosmalen (4) het interieur van het net opgebouwde wiegje in de woonkamer.

„Wat zullen we nu beleven?”, riep ik.

