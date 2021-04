Beeldend kunstenaar Neo Matloga wint ABN Amro Kunstprijs

Beeldend kunstenaar Neo Matloga is de winnaar van de tiende ABN Amro Kunstprijs. Dat heeft de bank woensdag bekendgemaakt.

Matloga (1993) groeide op in Zuid-Afrika en verbleef vanaf 2016 als resident aan De Ateliers in Amsterdam. Met een palet van zwart, wit en grijstinten schildert hij groepsportretten van zwarte mensen in huiselijke settings. Door de compositie en grote formaten doen deze werken denken aan historiestukken.

A ke lwe le wena, collage, 150cm x 150cm 2020. Foto Jonathan de Waart

Volgens de jury is zijn werk een uitnodiging om naar een zwarte gemeenschap te kijken. Tegelijk doen Matloga’s kunstwerken ook denken aan wat je niet ziet: de problemen waaronder Zuid-Afrika nog steeds gebukt gaat. Citaat uit het juryrapport: „Daarmee zijn onder de vrolijke scènes ook vragen te lezen over apartheid, racisme en het zwarte lichaam.”

Matloga won in 2018 eerder de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst. Hij was vorig jaar een van de 101 talenten die NRC in een bijlage aanwees.

De ABN Amro Kunstprijs is een jaarlijkse stimuleringsprijs voor kunsttalent in Nederland. De winnaar krijgt 10.000 euro en een tentoonstelling in de Hermitage in Amsterdam. De afgelopen vijf jaar werd de prijs gewonnen door Melvin Moti, Marijn van Kreij, Saskia Noor van Imhoff, Helen Verhoeven en Evelyn Taocheng Wang.

Neo Matloga.

Foto Jonathan de Waart Fomola, ke lebeletsi tv, 250cm x 175cm, 2020.

Foto Jonathan de Waart A re ratane re ba swabise, 175cm x 325cm, 2021.

Foto Jonathan de Waart Foto’s Foto Jonathan de Waart