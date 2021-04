Alsof het hele land de regering toeschreeuwt: ‘Prikken, prikken!’

Op 5 september 1944 stroomden Nederlanders massaal de straat op, in reactie op lichtvaardig optimistische aankondigingen van Radio Oranje. In Amsterdam verzamelde de massa zich aan het eind van de Overtoom, turend naar de horizon, waar zij niet zozeer een stip, als wel de bevrijders verwachtten. Die kwamen niet; 5 september 1944 ging de geschiedenis in als Dolle Dinsdag.

In de coronacrisis heeft Nederland al heel wat Dolle Dinsdagen vol valse hoop voor de kiezen gekregen. De afgelopen week kreeg de televisiekijker de terrastwisten op zijn allerrauwst geserveerd. Na het uitgelekte voornemen om maatregelen te versoepelen (bevrijding!) stroomden de talkshows vol verontwaardigde medici. Toen het kabinet zondag terugkrabbelde, zetten de burgemeesters van de grote steden het waterkanon op de discussie. Maandag waren op alle zenders de ‘witte jassen’ en de ‘ambtskettingen’ tegenover elkaar gezet. Liever een hanengevecht dan een gesprek over de onzekerheden in het hart van het beleid.

Luchtfietserij

Die onzekerheid noemde Mark Rutte dinsdag wel in zijn persconferentie, maar binnen een paar minuten volgde er in zijn ‘openingsplan’ een golf aan data. Het was alsof Radio Oranje daags na Dolle Dinsdag aankondigde dat de Canadezen, als alles meezat, rond Dierendag 1944 de Haarlemmerpoort zouden bereiken.

Bij het NOS Journaal dacht men er het zijne van. Dat opende om acht uur niet met de luchtfietserij van het openingsplan, maar met de stokkende levering van het Janssen-vaccin. Toen het plan later ter sprake kwam, velde Ron Fresen een dodelijk oordeel over de losheid waarmee de regering steeds weer nieuwe data de wereld in slingert: „Doe dat dan ook niet, maar dat doet het kabinet dan toch.” Arjan Noorlander in Nieuwsuur: „Ze organiseren hun eigen teleurstelling.”

In De vooravond (BNNVARA) pleitte Anja Schreijer van de GGD Amsterdam voor iets wat lijkt te ontbreken aan de beleidstafels (en ook wel een beetje ontbrak in het gesprek in De vooravond zelf): rust. „Je bent een bevolking aan het behandelen, geen patiënt.” Het plotse pauzeren van het toedienen van AstraZeneca aan mensen onder de zestig, vond ze „paniekvoetbal”. Naast haar liet huisarts Young-Kon Lambeck doorschemeren dat artsen inmiddels naar creatieve oplossingen zoeken.

Het was alsof het hele land de regering „Prikken, prikken, prikken!” toeschreeuwde. Beu van Erven Dorens wilde een bordje met die tekst op zijn tafel.

Op de late avond hadden Ernst Kuipers en Diederik Gommers, de Rotterdamse artsen die een scherpe geest combineren met groot gevoel voor het bespelen van de publieke opinie, zich verspreid over Beau en Op1. Kuipers stelde bij RTL dat het heel moeilijk wordt als je een vaccin schrapt. „Je kunt dezelfde incidenten ook met andere vaccins krijgen.”

Echt giftig

Gommers zat bij Op1 en was zichtbaar in een slecht humeur. Het stoorde hem dat de horeca en de ziekenhuizen door politiek en media tegen elkaar werden uitgespeeld. Er volgde een stevige tirade over de vele verpleegkundigen die in jaren van zuinig overheidsbeleid waren verdwenen.

Echt giftig werd hij over de terugkerende frase dat „de finish in zicht” zou zijn. „Wij kunnen niet versoepelen als niet alle zestig-plussers gevaccineerd zijn. Dus wat Mark Rutte zegt, kan hij niet waarmaken. Waarom zegt hij dat we eind volgende week weer gaan kijken? Dan moet er een wonder gebeuren! Ik vind dat ze zich niet zo onschuldig moeten gedragen.”

Gommers was de generaal die in september 1944 een kaart openvouwde en zei: ik zou eerst voorbij Arnhem zien te komen.