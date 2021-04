‘Als een man stinkt, zegt niemand ga je wassen’

In de kunst heeft het altijd gedraaid om storytelling – daarvan is de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Buhlebezwe Siwani overtuigd. Haar werk is er in ieder geval een goed voorbeeld van. Als performancekunstenaar werkt ze met video, fotografie, sculpturen en installaties om verhalen te vertellen over geheugen, erfgoed en de manier waarop het koloniale verleden sporen heeft nagelaten in lichaam en verbeelding.

Ze plaatst haar lichaam centraal in haar werk en ze stelt vragen over de verhouding tussen christendom en spiritualiteit, en ook over de verhouding tussen man en vrouw. Haar werk is vanaf 20 april te zien bij Daata Fair, een online kunstbeurs, en zal deze zomer op de kunstmanifestatie Sonsbeek in Arnhem te vinden zijn.

Al eerder was er werk van haar te zien in Nederland. De laatste keer was dat bij de groepstentoonstelling Living, Forgiving, Remembering in Arnhem. Van Buhlebezwe Siwani stonden afgietsels van haar lichaam in Sunlight-zeep. Het materiaal koos ze als verwijzing naar een patriarchale cultuur die het vrouwelijke lichaam als onrein ziet. Op de achtergrond waren Xhosa-liederen te horen over genezing en het overwinnen van trauma’s.

„Van het thema van de tentoonstelling spraken vooral de begrippen ‘living’ en ‘remembering’ me aan. ‘Leven’ is evident wanneer het lichaam het uitgangspunt van je werk is. En bij het herinneren gaat het ook om de historische rol van het zwarte lichaam, zowel economisch, maatschappelijk als cultureel. Geschiedenis is altijd geschreven vanuit het perspectief van de overwinnaars, en wordt dus bepaald door de mensen die vooral genomen hebben. Het is belangrijk dat de mensen van wie alles is afgenomen, ook herinnerd worden.”

Buhlebezwe Siwani (1987) studeerde in 2011 af aan Wits School of Arts in Johannesburg in 2011, haar master haalde ze in 2015 aan de Michealis School of Fine Arts in Kaapstad. Werk van haar was onder meer te zien op de Bamako Biennale 2019, in Kassel in 2017 tijdens Documenta 14 en eind 2020 op de expositie Living, Forgiving, Remembering van Museum Arnhem in Walburgiskerk in Arnhem.

Dat laatste is een van de dingen die ze met haar werk beoogt. Laten zien wat makkelijk vergeten wordt, en laten zien dat er altijd meer te zien is dan op het eerste gezicht lijkt: „Kunst kan laten zien waar we staan op het maatschappelijke vlak.”

Ook op de Daata Fair is werk van haar te zien waarin zeep een rol speelt. In de film Qunusa! Buhle gaat het om de betekenis van het wassen van het vrouwenlichaam.

Wat is je vroegste herinnering aan zeep?

„De vroegste weet ik niet, maar ik merkte wel al vroeg dat zeep stond voor ongelijkheid, zowel op economisch vlak als wat betreft genderongelijkheid. Zeep was iets wat gebruikt werd door zwarte vrouwen die schoonmaakten in witte huishoudens. En ook is zeep iets wat vrouwen geacht worden te gebruiken. Als een man stinkt en hij wil seks, zegt niemand ga je wassen. Dat is ondenkbaar bij een vrouw, die wordt geacht schoner te zijn.”

Buhlebezwe Siwani, Mnguni (video, 2019) Foto Desiré van den Berg

In je performances gebruik je je eigen lichaam en niet dat van modellen.

„Ja, want ik wil niet de ervaring van anderen gebruiken of beïnvloeden met wat ik maak. Mijn werk moet vanuit een oprechte plek komen, en dat kan je met een model niet helemaal bereiken omdat die niet precies weet wat ik voel. Ik kan zelf het beste uitdrukken wat ik wil vertellen.”

Reageren mannen anders op je performances dan vrouwen?

„Dat weet ik niet, want ik let nooit op wie er kijkt. Het interesseert me ook niet wat mensen ervan vinden. Het gaat erom dat mijn ziel iets te zeggen heeft. In mijn performances gaat het om een spirituele ervaring. Mijn focus ligt dan ook op wat ik te vertellen heb, wat ik heb gezien en wat ik heb gevoeld. Als iemand dat zo niet voelt of ervaart, dan moet die dat zelf weten, daar ga ik niet over. Misschien is zo iemand er niet aan toe om op die manier naar kunst te kijken.”

Dat lijkt toch wat moeilijk te geloven: je eigen lichaam staat centraal in je performance, je vertelt een verhaal dat je belangrijk vindt, dan kan het toch niet zo zijn dat het je niets uitmaakt wanneer iemand z’n schouders ophaalt en wegloopt?

„Hoezo? Het is toch niet mijn fout als iemand er niks van begrijpt? Ik maak mijn werk voor mezelf en voor mijn voorouders. Het is geen theater. Dan is het wel vervelend als iemand zomaar de zaal uitloopt tijdens het stuk, maar daar is bij mijn performances geen sprake van. Ik ben erop voorbereid dat mensen weglopen wanneer ze daar zin in hebben. Ik kom doen wat ik wil doen en ben er niet om het publiek te vermaken.”

Op je website staan foto’s van je performance ‘Chroma’. Daar zie je dat enkele toeschouwers zich op gegeven moment omdraaien en met hun rug naar je toe staan terwijl je nog midden in die performance zit. Doet dat je niet iets op dat moment?

„Nee hoor, misschien hadden ze wat beters te doen.”

Hebben je performances je een andere blik gegeven op het verhaal dat je wilt vertellen?

„Het verhaal verandert niet. Mijn blik op kolonisatie is niet veranderd door mijn werk. Wat verkeerd is, is gewoon verkeerd. Op zijn best wordt het verbreed. Je ziet hoe verschillende mensen uit andere omgevingen op verschillende manieren reageren.”

Verandert je werk de blik op de nog aanwezige erfenis van kolonisatie?

„De westerse blik heeft de kunstwereld in zekere zin gekoloniseerd, tot en met de musea in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Het lijkt mij niet erg logisch dat het Westen nog steeds het centrum van de beeldende kunst moet zijn. Er zijn wel verschuivingen te zien, er is nu meer aandacht voor wat er op het Afrikaanse continent wordt gemaakt, of wat er digitaal gebeurt – maar het is nog steeds het Westen dat bepaalt waar de focus op ligt. Dus ik weet niet of er echt iets verandert en of er echt verbreding plaatsvindt, want veel kunstenaars over de hele wereld kijken nog steeds naar het Westen wat er gebeurt. Pas als alle kunstenaars helemaal onafhankelijk zouden zijn en er geen galeries meer tussen zaten die de waarde bepalen, zou de blik veranderen.”

Het lijkt alsof er steeds meer aandacht is voor storytelling in beeldende kunst. Denk je dat dat op den duur verandering teweeg kan brengen?

„Nee, in kunst is het altijd om storytelling gegaan.”

Je vindt niet dat kunstenaars nu meer politiek of maatschappelijk bewuste verhalen vertellen dan kunstenaars die abstract werk maken?

„Nee, het gaat altijd om het vertellen van verhalen.”

Buhlebezwe Siwani, Amakhosi (video, 2018) Buhlebezwe Siwani, Amakhosi (video, 2018)

Is de rol van activisme in de kunst toegenomen?

„Nee, een zwart lichaam hebben is een vorm van activisme. Je moet je buiten jezelf plaatsen als je een kunstwerk wilt maken dat niet activistisch is, en dat kan niet. Je werk is sowieso gekoppeld aan wie je bent, aan je identiteit. Stel, je maakt een werk over zwarte mensen die liefhebben, dan is dat automatisch al een vorm van activisme.”

Kan je meer vertellen over het activisme in ‘Umntuntu’, een videokunstwerk waar de lichamen na verloop van tijd vervagen?

„In het licht van wat ik net zei is het idee erachter dat zwarte mensen pas bestaan als je ze ziet. Maar er is hier meer aan de hand. De film gaat over het geheugen van je voorouders, over religie, en over geesten. Het gaat dan niet zozeer om het verdwijnen van de lichamen, maar meer om wat je niet echt kan zien, om wat er tussen twee werelden is. Het werk is het herinneren van en spreken over mensen die gedwongen werden een westerse religie te gaan volgen. Het gaat over de Xhosa-bevolking bij wie alles werd weggenomen door de Britten en de missionarissen. Het gaat om verschillende perspectieven, want niemand heeft het echte verhaal verteld. In mijn werk Eziko zijn er onthoofde kippen, dat ligt ook in die lijn. Het gaat er over spiritualiteit, waarbij je de onthoofding van die beesten moet zien als offers aan de voorouders.”

Kan je de performances zo vaak uitvoeren als je wilt?

„Het is vooral de plek die bepaalt of ik ze kan uitvoeren. Ik heb een performance op een vleesmarkt, die kan ik doen omdát het een vleesmarkt is. Het gaat om hoe we omgaan met het vrouwenlichaam, dat lichaam als een stuk vlees – dat kan alleen maar op een vleesmarkt. Zo’n performance in een mooie tuin, dat zou niet werken.”

Buhlebezwe Siwani, Eziko (video, 2018) Buhlebezwe Siwani, Eziko (video, 2018)

Pas je wel eens een performance aan omdat bepaalde ideeën zijn veranderd?

„Er zijn weliswaar politieke en maatschappelijke veranderingen, maar het meeste verandert niet omdat dat nu eenmaal in de menselijke natuur zit. Dat geldt volgens mij sterk voor de blik op het lichaam. Het kan zijn dat mensen zich minder negatief uitlaten over hoe je eruitziet, maar hun houding of gedrag verandert niet echt. Sommige dingen zijn te zeer ingebakken.”

En dat gaat ook niet veranderen met je performances?

„Ik heb werkelijk geen idee. Het zou mooi zijn als iemand geraakt wordt door de gedachte die ik wil uitdragen in mijn werk. Dat zou niet alleen voor mij fijn zijn, maar voor veel vrouwen.”

Bij Daata Fair is van Buhlebezwe Siwani een project van drie video’s te zien: Amakhosi, Eziko en Umntuntu. een project van drie video’s te zien: Amakhosi, Eziko en Umntuntu.

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven