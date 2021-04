Agent die Wright doodschoot vertrekt na nachtenlang protest Minneapolis

De Amerikaanse agent die de ongewapende, zwarte man Daunte Wright afgelopen weekend doodschoot in een voorstad van Minneapolis, heeft dinsdag ontslag genomen bij de politie. Ook de korpschef stapt per direct op. „In het belang van de gemeenschap, het departement en mijn collega’s neem ik onmiddellijk ontslag”, schreef agent Kim Potter in een brief aan burgemeester Mike Elliot van voorstad Brooklyn Center. Ze stelde verder van „elke minuut [als agent] te hebben genoten”. Burgemeester Elliot zei in een reactie „dankbaar te zijn” dat ze ontslag had genomen. In een persconferentie sprak hij de hoop uit dat de „rust terugkeert” in de gemeenschap.

Het ontslag van Potter volgt op drie onrustige nachten met protestacties die uitmondden in rellen in de buitenwijken van Minneapolis. In Brooklyn Center werden dinsdagavond meer dan zestig betogers gearresteerd door de politie, omdat zij zich schuldig zouden hebben gemaakt aan vernielingen en de coronaregels niet naleefden. De Amerikaanse president Joe Biden riep de inwoners van de Noord-Amerikaanse stad eerder op kalm te blijven. Biden zei de „pijn en woede van de zwarte gemeenschap” te begrijpen, „maar het rechtvaardigt geen geweld of plunderingen”. De dood van Wright veroorzaakt extra veel woede omdat Minneapolis ook de stad was waar George Floyd vorig jaar om het leven kwam bij een gewelddadige arrestatie.

Obama

Zondag werd Wright doodgeschoten nadat hij zich tegen zijn aanhouding voor een verkeersovertreding verzette. Korpschef Tim Gannon verklaarde later dat Potter abusievelijk een vuurwapen hanteerde, terwijl ze eigenlijk een taser wilde gebruiken. Naar aanleiding van het drama gingen honderden betogers de straat op om voor een onafhankelijk onderzoek naar de dood dan Wright te pleiten. Ze kregen daarbij steun van oud-president Barack Obama, die in een verklaring het belang van een „volledig open en transparant onderzoek” verdedigde. Volgens Obama toont het incident „eens te meer aan” dat een herziening van het Amerikaanse handhavings- en politiebeleid „hard nodig” is.

De schietpartij waarbij Wright om het leven kwam, vond plaats op zestien kilometer van de rechtbank in Minneapolis waar oud-officier Derek Chauvin terechtstaat voor de dood op Floyd vorig jaar. CNN meldt dat Potter wordt verdedigd door Earl Gray, een advocaat die ook een van de vier agenten bijstaat in de zaak-Floyd. Volgens Amerikaanse media was de schietpartij waarbij Wright omkwam niet het eerste schietincident waarbij Potter betrokken was. In 2019 schoot een politieagent een man dood omdat hij zijn opa bedreigde met een mes en hamer. Potter was niet bij dat incident, maar gaf op afstand wel aanwijzingen aan haar collega’s ter plaatse. De politie achtte dat geweld veroorloofd na onderzoek.