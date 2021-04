Afghanen vrezen een nieuwe burgeroorlog na het vertrek van de Amerikanen

Als de Verenigde Staten op 11 september een eind hebben gemaakt aan de langste Amerikaanse deelname aan een oorlog ooit, begint voor de Afghanen slechts een nieuw hoofdstuk in hún langste oorlog. Een hoofdstuk waar zij op dit moment weinig goeds van verwachten. „De terugtrekking van buitenlandse troepen in de huidige situatie zal leiden tot een burgeroorlog”, voorziet parlementsvoorzitter Mir Rahman Rahmani.

Op 11 september is het twintig jaar geleden dat Al-Qaida onder leiding van Osama bin Laden de VS in het hart wist te treffen met de aanslagen op het Pentagon en de Twin Towers in New York. Dinsdagavond werd bekend dat de Amerikaanse president Joe Biden op 11 september de 2.500 Amerikaanse militairen die nog in Afghanistan verblijven ‘naar huis wil hebben gebracht’. De zevenduizend manschappen van de NAVO-bondgenoten zullen dan ook vertrokken zijn. Het is een symbolische dag om definitief te accepteren dat het Westen de oorlog in Afghanistan niet kan winnen.

Voor Afghanen zal vanaf dan het cliché ‘de westerlingen hebben de horloges, de Taliban hebben de tijd’ in de praktijk worden getest. Het Afghaanse leger moet dan echt zelf voor de veiligheid zorgen, terwijl de Taliban de afgelopen jaren grote delen van het platteland heroverd hebben en die regio’s volgens hun eigen, oerconservatieve regels besturen.

De vraag is welke reden de Taliban dan nog hebben om de strijd níet op te voeren. Dat geldt voor de periode na 11 september, maar in feite ook nu al. Volgens een akkoord dat Bidens voorganger Donald Trump vorig jaar met de fundamentalistische beweging sloot, zouden de westerse troepen al per 1 mei aanstaande vertrokken zijn. De Taliban zullen de overschrijding van die datum zien als verraad en hebben de afgelopen maanden herhaaldelijk gewaarschuwd voor ‘de gevolgen’ daarvan. Ook woensdag dreigden zij partijen die zich niet aan die afspraken houden „verantwoordelijk te zullen houden”.

Volgens de deal met Trump zouden de Taliban geen internationale troepen meer aanvallen. Daar hebben ze zich het afgelopen jaar aan gehouden, maar nu zullen ze zich daar vermoedelijk niet meer aan gebonden voelen, tenzij de regering-Biden een nieuwe, onderhandse afspraak met hen heeft gemaakt.

Meer burgerslachtoffers

In het akkoord met Trump hebben de Taliban zich niet verplicht de levens van Afghaanse burgers en militairen te sparen. Dat hebben ze dan ook niet gedaan. Volgens woensdag gepubliceerde cijfers van de Verenigde Naties zijn er in de eerste drie maanden van dit jaar 30 procent meer burgerslachtoffers gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze 573 doden en 1.210 gewonden worden voor ruim 40 procent toegeschreven aan de Taliban; zo’n 15 procent zou het werk zijn van andere militante groepen, zoals Islamitische Staat. Afghaanse en internationale militairen zijn verantwoordelijk voor een kwart van de slachtoffers. Hoeveel Afghaanse militairen er zijn omgekomen, is onbekend.

Het was dit hoge geweldsniveau, gecombineerd met het uitblijven van een vredesakkoord tussen de Afghaanse regering en de Taliban, dat Biden deed besluiten om de militairen niet per 1 mei al te laten vertrekken. Aan de datum van 11 september heeft hij echter geen voorwaarden meer verbonden. In tegenstelling tot Trump, en daarvoor Obama en Bush, kiest hij voor een radicaal einde aan de forever war, de ‘eeuwige’ oorlog. Zijn redenering, volgens anonieme functionarissen in internationale media: als je condities stelt, kom je er nooit weg. Anders geformuleerd: de situatie is zo slecht dat ook minimale eisen niet gehaald zullen worden.

Juist dinsdag waarschuwden de gezamenlijke Amerikaanse inlichtingendiensten nog dat de kans op een vredesovereenkomst tussen de Taliban en Kabul dit jaar „klein” blijft. „De Taliban zullen waarschijnlijk vooruitgang boeken op het strijdtoneel en de regering zal moeite hebben [hen] tegen te houden als de coalitie zich terugtrekt”, schreven zij.

Gevreesd wordt dat het de Taliban misschien nog slechts enkele jaren zal kosten voor ze militair de overhand hebben. Het is ook denkbaar dat de vele Afghaanse krijgsheren met hun privémilities zich weer in de strijd zullen mengen, zoals gebeurde na de terugtrekking van de Sovjettroepen in 1989.

Of er dan ook weer ruimte ontstaat voor Al-Qaida kan niemand voorspellen. Amerikaanse inlichtingendiensten schatten in dat het islamitische terreurnetwerk – waarvan de verdrijving het doel was van de Amerikaanse invasie – nu gemarginaliseerd is, en dat ook Islamitische Staat vanuit Afghanistan geen bedreiging voor het Westen vormt. Maar als Afghanistan in chaos vervalt, is het niet uit te sluiten dat deze groepen daarvan weten te profiteren.

Vredesbesprekingen

Op korte termijn heeft het besluit van de Amerikanen in elk geval gevolgen voor de vredesbesprekingen tussen de Taliban en de Afghaanse regering, die onder begeleiding van de Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad plaatsvinden in Qatar. Die gesprekken leiden al een half jaar tot niets, en moeten nu worden vlotgetrokken op een internationale conferentie in Istanbul, die 24 april moet beginnen en tien dagen zal duren. De Verenigde Naties hebben de direct betrokken partijen en zo'n twintig andere landen uitgenodigd om daar de toekomst van Afghanistan vorm te geven. De Taliban hebben woensdag echter laten weten niet te zullen deelnemen als de VS en de NAVO zich niet aan de deadline van 1 mei houden.

De onderhandelingspositie van de Afghaanse president Ashraf Ghani, die met de Taliban tot een akkoord moet zien te komen over het toekomstige landsbestuur, is door Bidens besluit alleen maar verder verzwakt. De Taliban hebben steeds gezegd dat ze tegen democratie zijn, dat ze de Afghaanse grondwet van 2004 niet erkennen en dat ze het landsbestuur en de rechtspraak volgens hun lezing van de islam willen inrichten. Ze hebben beloofd dat ze milder zullen zijn dan toen ze in de jaren negentig aan de macht waren: meisjes zouden in de toekomst wel naar school mogen en vrouwen zouden buitenshuis mogen werken, zolang dit in overeenkomst met ‘de islam’ is.

In de praktijk houden ze zich daar niet aan in gebieden die nu al onder hun controle staan, blijkt uit onderzoek van mensenrechtenorganisaties.

Over het waarborgen van dit soort grondrechten moet het in Qatar gaan. Maar door het aangekondigde vertrek van de internationale troepenmacht heeft president Ghani nauwelijks nog middelen in handen om de Taliban tot concessies te dwingen.