WHO kan teleurstelling niet verbergen

‘Doctor Tedros’, zoals de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) genoemd wordt, is nooit boos. Soms lukt het hem alleen moeilijk om zijn teleurstelling te verbergen. Al ruim een jaar roept hij de wereldbevolking op het coronavirus serieus te nemen, maar maandag moest hij wederom constateren dat zijn boodschap volop genegeerd wordt. „Verwarring, zelfgenoegzaamheid en inconsistentie in overheidsmaatregelen” jagen de besmettingscijfers op, zei hij op een persconferentie in Genève.

„We staan op een kritiek punt in de pandemie”, waarschuwde ook Maria van Kerkhove, Covid-19-teamleider van de WHO. Het aantal besmettingen groeit „voor de zevende week op rij” en „exponentieel”. Net als Tedros constateerde zij: „Dit is niet waar we na zestien maanden pandemie willen staan, aangezien we over bewezen effectieve controlemechanismes beschikken.”

Weinig nieuwe lockdowns

Zoals veel Nederlanders zich niet aan de eenbezoekersmaatregel houden, mensen in de supermarkt te dicht bij elkaar komen en de druk op het kabinet om te versoepelen haast onhoudbaar is geworden, zo vinden ook veel burgers en overheden in de rest van de wereld dat het wel mooi is geweest met de voorzichtigheid. Nieuwe lockdowns worden nog maar weinig aangekondigd. In drie maanden tijd liep het wereldwijde dodental op van twee miljoen naar bijna drie miljoen. De opmars van besmettelijkere virusvarianten en het feit dat de vaccinatiegraad in de meeste landen nog laag is, dragen bij aan deze stijgende lijn.

„Ook wij willen dat maatschappijen en economieën weer opengaan en dat reizen en handel hervat kunnen worden”, aldus de WHO-baas. „Maar in veel landen lopen de intensive cares over en gaan er mensen dood. En dat is geheel vermijdbaar.”

In India, na de Verenigde Staten het land met de meeste nieuwe besmettingen, worden nu dagelijks 130.000 mensen positief getest. In de stad Pune, waar ook de grootste vaccinfabriek ter wereld staat, hebben de ziekenhuizen een groot tekort aan bedden en beademingsmachines. In Brazilië liep het dodental vorige week op tot boven de 4.000 per dag en ook daar is de situatie in ziekenhuizen nijpend. In andere Latijns-Amerikaanse landen en in Turkije lopen de aantallen momenteel eveneens snel op.

Vaccinongelijkheid

Er zijn maar heel weinig landen die al tegen het virus op weten te vaccineren. Volgens Tedros heeft in rijke landen grofweg een op de vier mensen een vaccin gekregen, tegenover één op de 500 in arme landen. Vorige week bracht de WHO een trots persbericht naar buiten om te melden dat Covax, het mechanisme dat arme landen aan vaccins moet helpen, eerste partijen aan honderd landen heeft geleverd. Maar met een totaal van 38 miljoen doses is de levering per land heel klein.

Covax begon moeizaam doordat rijke landen zo goed als alle doses hadden opgekocht. Sinds kort zijn de leveringen aan Covax vrijwel stil komen te liggen doordat India wegens schaarste de export heeft opgeschort. Tientallen landen moeten nu langer wachten op hun eerste vaccins.

De WHO overweegt het gat te dichten door versneld de Russische en Chinese vaccins te keuren, zodat zij kunnen worden toegevoegd aan Covax. Een belangrijke vraag hierbij is of er voldoende goede testgegevens zijn. Wat betreft de Chinese vaccins bestaat er twijfel over de werkzaamheid. De Wereldbank riep dinsdag rijke landen op hun overschotten zo snel mogelijk beschikbaar te stellen aan Covax.