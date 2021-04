Voor vrouwen is falen geen optie in Hollywood

Twee vrouwelijke regisseurs drongen dit jaar door tot de laatste vijf bij de Oscars. Chloé Zhao is op het Oscargala van 25 april met Nomadland torenhoog favoriet voor beste film en regie. Emerald Fennell doet mee met rape-revenge-drama Promising Young Woman. Dat is opmerkelijk. Kathryn Bigelow won in 2009 als enige vrouw een Oscar voor best regie met oorlogsfilm The Hurt Locker; ze versloeg toen haar ex James Cameron (Avatar). In 93 jaar Oscargeschiedenis werden slechts vier andere vrouwen genomineerd voor beste regie: Lina Wertmüller, Jane Campion, Sofia Coppola en Greta Gerwig.

Werkten in 2020 #metoo en #timesup eindelijk door? Het lijkt erop: ook de grote filmfestivals selecteerden opvallend meer films van vrouwen. Toch is het boek Women vs Hollywood van filmjournalist Helen O’Hara er niet gerust op. Hollywood doet al een halve eeuw alsof het de schaarste aan vrouwelijk regisseurs een probleem vindt, maar veranderingen gaan in gletsjertempo. Tussen 2007 en 2018 regisseerden vrouwen slechts 4 procent van de 1.200 topfilms. Hun regieloopbaan is korter, ze werken met lagere budgetten en slechts 17,2 procent komt verder dan een debuutfilm. Bij mannen is dat 45,7 procent.

Zo blijft regie een mannenbolwerk. O’Hara richt haar pijlen vooral op de in de jaren zestig uit Frankrijk overgewaaide cultus van de ‘filmauteur’ die regisseurs tot artistiek dictators verheffen over een groepskunstwerk. Koeioneren, controleren en misbruiken van actrices hoorde daarbij, zo deed ‘monstre sacré’ Alfred Hitchcock het immers ook. De hippe lichting met baardjes en honkbalpetjes die Hollywood in de jaren zeventig overnam, bracht een cultuur van mannenfilms vol geweld en bromance. Bij Coppola, Spielberg, Lucas of Scorsese vind je nauwelijks interessante vrouwenrollen.

O’Hara ontmantelt één voor één de vooroordelen tegen vrouwelijke regisseurs. Ze zouden het niet vurig genoeg willen, op een filmset heb je een klootzak nodig, de biologische klok laat zich niet met regie verenigen. Het ligt volgens haar simpeler: een ‘old boys network’ sluit vrouwen uit, legt onfaire normen op en saboteert ze soms.

Scoort een vrouw een hit, dan schuiven heren haar gaarne opzij voor de lucratieve vervolgfilm. Dat overkwam de ‘lastige’ Catherine Hardwicke na vampierhit Twilight, zie Phyllida Lloyd na Abbamusical Mamma Mia!. Na een succes volgen bij vrouwen vaak lange hiaten. Patty Jenkins’ debuutfilm Monster bezorgde in 2003 Charlize Theron een Oscar; haar tweede film Wonder Woman volgde pas in 2017. Debra Granik lanceerde Jennifer Lawrence in 2010 met Winter’s Bone; in 2018 volgde Leave No Trace.

Wordt nu alles beter? Er zijn echt meer kansen voor vrouwen, vertelde regisseur Philippa Lowthorpe me vorig jaar bij de lancering van haar film Misbehaviour. Wat nog ontbreekt, is het recht op een tweede kans. Ook Helen O’Hara constateert in Women vs Hollywood dat vrouwelijke regisseurs bij een zeperd veel langer tot Hollywoods informele ‘strafbank’ zijn veroordeeld dan mannen. Falen is voor hen geen optie.

Coen van Zwol is filmrecensent.