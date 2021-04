Verzoek tot tachtig extra Nederlandse militairen voor NAVO-missie Afghanistan

Nederland is verzocht om tachtig extra militairen naar Afghanistan te sturen voor NAVO-missie Resolute Support. Dat schrijven de demissionair ministers Ank Bijleveld (Defensie, CDA) en Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) dinsdagavond in een brief aan de Tweede Kamer. Het verzoek volgt nadat de situatie in Afghanistan de afgelopen tijd is verslechterd door geweld van de Taliban.

Het gaat om militairen van de infanterie van de Landmacht die uit voorzorg paraat stonden. Voor hun uitzending gaat eerst een zogeheten ‘Artikel 100’-brief naar de Tweede Kamer, waarna een debat volgt. Het besluit moet tevens officieel worden goedgekeurd door de ministerraad. De militairen moeten vervolgens uiterlijk 30 april operationeel zijn in Afghanistan, schrijven de ministers in de Kamerbrief.

Ondertussen meldt de Amerikaanse krant The Washington Post dat president Joe Biden uiterlijk 11 september alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan weg zijn, exact twintig jaar na de aanslagen in New York en Washington. Volgens een eerder akkoord zou op 1 mei een einde komen aan de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan. Biden zal het besluit naar verwachting woensdag aankondigen.

Officieel zijn er nog 2.500 Amerikaanse troepen in Afghanistan, hoewel het aantal fluctueert en het er volgens de krant momenteel zo’n duizend meer zijn. Daarnaast zijn er zevenduizend buitenlandse troepen aanwezig, overwegend NAVO-troepen. De oorlog in Afghanistan heeft naar schatting het leven gekost van ruim tweeduizend Amerikaanse militairen en minstens 100.000 Afghaanse burgers.