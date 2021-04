Veel meer zestigers en zeventigers in het ziekenhuis

Op de dag dat demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) een ‘stappenplan’ presenteren om de samenleving te heropenen, komt het RIVM met een pessimistische boodschap: het aantal positieve tests groeit weer. Vorige week leek er een stabilisatie zichtbaar, hoewel die fragiel was – het aantal ziekenhuisopnames steeg wel. Afgelopen week kreeg het RIVM 51.240 meldingen van positieve tests binnen, een stijging van 6 procent ten opzichte van de week ervoor. Ook steeg het percentage positieve tests in het totaal van afgenomen tests, van 8,9 procent vorige week naar 9,6 procent nu.

De weg naar versoepelingen is daarmee voorlopig afgesloten, concludeerde het kabinet de afgelopen dagen al. Eerder werd er nog gespeculeerd over het openen van winkels en terrassen, maar De Jonge stelde maandag dat er niet versoepeld kan worden voor de piek van de derde golf is bereikt.

Daarbij speelt de druk op de ziekenhuizen in belangrijke mate mee. Op de IC’s steeg het aantal opnames afgelopen week niet, maar het ligt wel op een hoog niveau van ruim 50 opnames per dag. Inmiddels liggen er rond de 800 Covid-patiënten op de IC’s. Ook op de verpleegafdelingen stijgt het aantal opgenomen patiënten na een kleine daling weer: daar worden dagelijks zo’n 260 patiënten opgenomen.

Minder tachtigplussers in ziekenhuis

De ziekenhuispatiënten zijn relatief jong – onder tachtigplussers daalt het aantal opnames omdat een meerderheid van deze leeftijdsgroep is gevaccineerd. Onder zestigers en zeventigers, de groep die nu aan de beurt is voor een inenting, stijgt het aantal opnames juist hard. In de week van 1 februari werden 565 mensen van tussen de 60 en 80 jaar opgenomen in het ziekenhuis. Afgelopen week waren dat er 881 – ongeveer de helft van alle opnames. Het kabinet wil deze groep blijven vaccineren met AstraZeneca.

Ook onder veertigers en vijftigers loopt het aantal opnames op: van 263 in de week van 1 februari naar zo’n 500 afgelopen week. Dat betekent dat ongeveer een derde van de Covid-patiënten die wordt opgenomen tussen de 40 en 60 jaar oud is. Een kleine 10 procent is jonger dan veertig jaar.

Het toont het probleem dat het RIVM eerder al schetste: grote groepen mensen lopen risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen. Pas in mei zijn er genoeg mensen gevaccineerd om de druk op de ziekenhuizen te verlichten, berekende het RIVM eerder. Tot die tijd moet het stappenplan voor heropening van de samenleving van het kabinet waarschijnlijk nog wachten.