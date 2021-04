‘Syrische moeder en zoon toch niet uitgezet naar Armenië’

De 13-jarige Jacob en zijn moeder Tina, die in 2015 uit Syrië zijn gevlucht, mogen in Nederland blijven. Dat meldt hun advocaat Wil Eikelboom dinsdag op Twitter. Afgelopen week zetten meer dan 166.000 mensen hun handtekening onder een petitie om te voorkomen dat de twee uitgezet zouden worden naar Armenië.

Het verhaal van de twee kwam in het nieuws door een artikel van journalist Kees van den Bosch in De Groene Amsterdammer. Tina (een gefingeerde naam) vluchtte in 2015 op 26-jarige leeftijd uit Damascus. In die tijd ging het verhaal dat je met een Armeens paspoort een visum voor Europa kon krijgen. Ze vertrok naar Armenië en kwam na vier dagen terug met een paspoort voor haarzelf en Jacob. Het gerucht bleek echter niet te kloppen en ze ontvluchtte Syrië alsnog door in een bootje naar Griekenland te stappen.

De paspoorten zorgden ervoor dat de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) de moeder en zoon wilde uitzetten naar Armenië, omdat dat een veilig land is. Veel mensen trokken zich het lot van Tina en Jacob aan en probeerden met de petitie politieke druk uit te oefenen. Ook een meerderheid van de Kamer wilde opheldering van demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie, VVD) over de voorgenomen uitzetting. Onder meer de SP, CDA en GroenLinks wilden dat moeder en kind konden blijven.

De IND zou het bij nader inzien toch niet „redelijk” vinden om Jacob en Tina naar Armenië uit te wijzen, zegt Eikelboom tegen dagblad De Gelderlander. De advocaat denkt dat de publieke opinie een belangrijke rol heeft gespeeld in het nieuwe inzicht van de dienst.