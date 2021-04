Roger Deakins: ‘Simpele peertjes geven het mooiste licht bij filmopnames’

Waar hij ook kijkt, cameraman Roger Deakins kijkt altijd naar het licht. Zelfs tijdens het opnemen van de podcasts voor Team Deakins die hij en James Ellis Deakins, zijn medewerker en levenspartner, afgelopen jaar lanceerden, observeert hij het veranderende licht bij zijn gasten of door zijn eigen keukendeur. Deakins’ manier van belichten is beroemd en maakt school: „Die ringlampen die nu iedereen gebruikt, en iedereen achter zijn webcam heeft staan, daar ben ik mee begonnen.”

Het liefste gebruikt hij huis-tuin-en-keukenlichtpeertjes. „Die geven het mooiste licht. Maar dan wel op een enorm cirkelvormig frame gemonteerd. Vroeger had ik een donkere kamer onder het huis om zelf foto’s te ontwikkelen en af te drukken, tegenwoordig staat die helemaal vol met zelfgemaakte lichtarmaturen”, vertelt hij als we met hem en zijn vrouw James zoomen.

Deakins houdt van wat hij ‘praktisch’ of ‘gemotiveerd’ licht noemt. Hoe dat werkt is in verschillende YouTube-filmpjes uitgelegd. Het komt erop neer dat het licht niet per se ‘natuurlijk’ hoeft te zijn, maar wel afkomstig moet zijn van een herleidbare lichtbron, een raam, een lamp. En dan begint hij dat licht buiten beeld te manipuleren. Hij voegt er lampjes aan toe die het versterken, constanter en diffuser maken. Licht hoeft voor hem niet per se naturalistisch te zijn, maar wel realistisch.

Wie zich aanmeldt bij zijn site rogerdeakins.com krijgt uitgebreide lichtplannen te zien. Voor ons legt hij het uit aan de hand van een paar van zijn favoriete voorbeelden. Als je Deakins erover hoort praten dan krijg je meteen zin om met alle lampen in je woonkamer te gaan schuiven en experimenteren. Dan zie je er meteen ook beter uit op Zoom, maar dat terzijde.

No Country for Old Men

In de Texaanse woestijn vindt Vietnamveteraan Josh Brolin een koffertje met geld en wordt hij al snel op de hielen gezeten door sheriff Tommy Lee Jones en de diabolisch mysterieuze Javier Bardem. No Country for Old Men (2007) is een van de meest geliefde films van de broers Ethan en Joel Coen; een mix tussen western en film noir. Spaarzaam licht versterkt het gevoel van ongrijpbaarheid en noodlot. Deakins’ favoriete scène, een achtervolging bij zonsopgang, werd geheel met natuurlijk licht opgenomen.

„Een week lang, slechts een paar uur per dag hadden we tijd. Zo’n scène heeft geen zin om in een studio te doen [want de natuurlijke zonsopgang is niet te benaderen met kunstlicht, red.]. Maar voor de continuïteit ben je dan wel overgeleverd aan het daglicht.” Een voorbeeld waarbij hij dat anders aanpakte: The Goldfinch (2019). Dit drama werd op locatie in New York gedraaid, in de winter, met maar heel weinig zonuren per dag. Om toch lange draaidagen te kunnen maken, bouwde Deakins op straat, buiten het raam, een enorme lichtstellage om het natuurlijke licht te imiteren. Een kunstzon.

Blade Runner 2049

De vurig besmookte woenstijnlandschappen waarin de jonge ‘blade runner’ K (Ryan Gosling) rondwaalt in zijn zoektocht naar de veteraan-replicant Deckard (Harrison Ford) zijn allemaal opgenomen in een studio.

De met een Academy Award voor Beste Cinematografie bekroonde film werd van tevoren nauwkeurig met regisseur Denis Villeneuve per camera-instelling doordacht en vastgelegd. Deakins werkt vaak met regisseurs die de opnames via getekende storyboards tot in de puntjes voorbereiden, maar omdat hij op de set zelf de camera bedient kan hij daar ter plekke wel van afwijken. De oranje gloed die over de exterieurs van de sciencefictionthriller hangt werd door een enorme ‘kroonluchter’ met kleinere reflecterende lampjes gecreëerd.

1917

Oscarwinnaar 1917 was nog strakker voorbereid en gechoreografeerd. Het Eerste Wereldoorlogdrama was door scenarist en regisseur Sam Mendes bedacht als ‘een doorlopende take’. Buitenopnames moesten onder een bewolkte hemel plaatsvinden, dus bepaalden zon en wind de lengte van de shots. De bunkers worden belicht door olielicht.

„De rekwisiteurs hadden een hele lading authentieke olielampjes uit Frankrijk op de kop getikt. Door de handheld-manier van draaien en de lange takes was het onmogelijk om andere lichtbronnen op de set te verstoppen om het licht uit die lantaarns te versterken. Ik bevestigde twee peertjes in de olielamp, die je vanaf een afstand kon bedienen. Het voorste lampje stond uit als de camera er direct op gericht was, zodat er een diffuus licht ontstond dat het olielicht imiteert. Voor de meeste mensen ziet het eruit als een simpel olielampje op een tafel, maar er zit een hoop research in.”