Raad van Beroep Facebook handhaaft verbod op afbeeldingen van Zwarte Piet

Facebook heeft terecht beelden van Zwarte Piet van zijn website verwijderd, oordeelt de Raad van Beroep van het socialemediaconcern. Deze zogeheten Oversight Board, die onafhankelijk van Facebook opereert en die bestaat uit 19 leden uit alle delen van de wereld, heeft de bevoegdheid om Facebook terug te fluiten.

In het geval van Zwarte Piet vond een meerderheid van de Raad daarvoor geen reden. Daarmee blijft het verbod op beelden van Zwarte Piet op Facebook en Instagram (dat tot hetzelfde concern behoort) overeind.

Een meerderheid van de Raad concludeert: „Hoewel Zwarte Piet een culturele traditie vertegenwoordigt die door veel Nederlanders zonder duidelijke racistische bedoeling wordt gedeeld, is een onderdeel ervan het gebruik van ‘blackface’. In brede kring wordt dat gezien als een schadelijk raciaal stereotype.”

Aanleiding voor de uitspraak is een filmpje, dat Facebook afgelopen najaar van zijn website verwijderde, na een klacht van een Facebook-gebruiker. Het gaat om een video van zeventien seconden, waarop een kind te zien is met Sinterklaas en twee Zwarte Pieten. Er klinkt muziek, het kind schudt de hand van de Sint en één Piet.

Vernederend en kwellend

Het toelaten van meer van zulke beelden zou „ertoe bijdrage voor zwarte mensen een discriminerende omgeving te creëren, die vernederend en kwellend is”. De Raad ziet in Zwarte Piet een karikatuur, die „volgens delen van de Nederlandse samenleving systemisch racisme in Nederland laat voortbestaan”.

Een minderheid van de Raad denkt er anders over. Zij ziet „onvoldoende bewijs” dat het weghalen van het filmpje bijdraagt aan het verminderen van raciale stereotypen. Weliswaar noemt ook de minderheid ‘blackface’ beledigend, „maar afbeeldingen ervan op Facebook berokkenen niet altijd schade aan anderen”.

Facebook baseerde zich bij het verwijderen van de video op zijn zogeheten ‘Richtlijnen voor de community’.

In het hoofdstukje Haatdragend Taalgebruik staat onder meer: „Het volgende mag je niet plaatsen: opzettelijk mensonterende vergelijkingen, generalisaties of beweringen over gedrag (schriftelijk of in beeldvorm)”, waaronder: „karikaturen van gekleurde mensen in de vorm van blackface”.

Bedoeld voor een kind

In december tekende de gebruiker die het filmpje had geplaatst beroep tegen de verwijdering aan bij de nieuwe opgerichte Oversight Board. De klager betoogde dat het filmpje bedoeld was voor het kind, dat het kind er blij mee was, en ook dat kleur er in dit geval niet toe doet, omdat Zwarte Piet belangrijk is voor kinderen.

In augustus hadden Facebook en Instagram al aangekondigd afbeeldingen van Zwarte Piet niet langer op hun websites te zullen dulden. Begin september bleek uit een analyse van NRC dat Facebook na klachten van gebruikers al veel afbeeldingen van Zwarte Piet weggehaald had van populaire Facebook-pagina’s voor liefhebbers van Zwarte Piet.

De Oversight Board maakte deze dinsdag ook een uitbreiding van zijn bevoegdheden bekend. Mocht de Raad tot nu toe alleen oordelen over de vraag of Facebook berichten ten onrechte verwijderd had, voortaan neemt hij ook klachten in behandeling over berichten die volgens gebruikers ten onrechte níet verwijderd zijn. Later deze maand oordeelt de Raad over de vraag of Facebook toenmalig president Trump in januari terecht van het platform heeft verbannen. Facebook heeft zich ertoe verplicht de uitspraken van de Raad op te volgen.