PwC: 1,6 miljoen ‘zombiebanen’ dreigen te verdwijnen door digitalisering

Van de 1,6 miljoen Nederlandse werknemers die hun baan in de toekomst dreigen te verliezen, kan 82 procent de opgedane kennis en vaardigheden inzetten bij een nieuwe baan die wel toekomstbestendig is. Dat concludeert accountantsbureau Price Waterhousecoupers (PwC) in een dinsdag verschenen onderzoek naar de gevolgen van de digitalisering voor de arbeidsmarkt. Daaruit blijkt dat de coronacrisis de automatisering en robotisering van verschillende banen gaat versnellen.

Voor de uitbraak van het coronavirus stonden 1,6 miljoen banen voor 2024 onder druk vanwege economische modernisering. Per jaar komt dat neer op 400.000 arbeidsplaatsen. Die blijven nu intact vanwege het steunprogramma waarmee de overheid deze zogeheten „zombiebanen” kunstmatig in leven houdt. Als de steunprogramma’s zijn uitgewerkt, verdwijnen de 400.000 banen alsnog, constateert PWC. Hoofdeconoom Jam Willem Velthuijsen spreekt daarbij van banen in het vervoer, toerisme, vrijetijdsbesteding en detailhandel, waarvan „een aantal in de toekomst waarschijnlijk minder relevant zijn”.

PwC noemt twee oorzaken voor het ontstaan van de „zombiebanen”: het coronavirus en „verder oprukkende technologie”. Zo zetten bedrijven meer in op werken vanuit huis en proberen ze vaker te investeren in internetverkoop. Anderzijds veranderen ook de behoeften van consumenten: die door de gesloten sportscholen bijvoorbeeld vaker buiten wandelen of sporten. Als dat na de pandemie zo blijft, is er minder behoefte aan sportinstructeurs.

Relevante eigenschappen

Werknemers wier baan in de toekomst mogelijk verdwijnt, bezitten in vier op de vijf gevallen capaciteiten die elders van pas komen. Zo kunnen veel callcenter-medewerkers hun vaardigheden benutten in een administratieve functie en hebben stewardessen veel eigenschappen die van pas komen als zorgmedewerker. PwC noemt creativiteit en flexibiliteit als capaciteiten die relevant zijn in verschillende, toekomstbestendige functies.

Ook blijkt uit de studie dat niet alle banen overal in Nederland even sterk onder druk komen te staan. In de regio Utrecht, Rijnmond en Amsterdam staan meer banen op het spel dan elders. „We zien dat de baan van receptionist in de toekomst onder druk komt te staan, maar niet in gelijke mate in alle regio’s”, stelt PwC-arbeidsmarktspecialist Bastiaan Starink. Om werkloosheid te voorkomen, ligt omscholing dus niet altijd voor de hand maar kunnen werknemers ook eens naar een andere werkregio kijken, aldus Starink.

Het accountantskantoor adviseert op basis van het onderzoek om bij omscholingstrajecten niet meer uitsluitend de wensen van de werknemer als uitgangspunt te nemen, maar deze ook af te stemmen op de vraag vanuit de werkgever. De overheid zou, als het aan PwC ligt, de subsidieregeling efficiënter moeten inrichten en vaker subsidies toekennen aan omscholingstrajecten als die een baangarantie bieden.

