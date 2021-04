‘Plastificeer die ontzegd met een baantje’

Met een mes in zijn rug gaat de heer Piet de Ontwricht omzichtig naar Elsevier. Dat hadden televisiekijkers kunnen concluderen die op donderdag 1 april het Omtzigt-debat volgden zonder geluid maar met ondertiteling. Want in politiek Den Haag mag dan iedereen het geruchtmakende zinnetje ‘Positie Omtzigt: functie elders’ kunnen dromen, dat geldt niet voor Dragon. Dit spraakherkenningssysteem dat de automatische live-ondertiteling van de Tweede Kamer verzorgt had er beduidend meer moeite mee. Vooral met Omtzigt. Hoewel de vier woorden uit de aantekeningen van ex-verkenner Kajsa Ollongren tijdens het lange debat constant gebezigd werden bleef Dragon ze verbasteren. Omtzigt werd ‘op zich’, ‘inzicht’, ‘uitzicht’, ‘ontzegd’ en zelfs ‘onzin’. Misschien moest Dragon nog wennen aan de stemmen van nieuwkomers in de Tweede Kamer, dit excuus geldt zeker niet voor het stemgeluid van Farid Azarkan, Lilian Marijnissen en Geert Wilders. Zij noemden hun CDA-collega echt geen ‘ontzegd’, ‘Pieten om zich’ of ‘ons zich’ zoals te lezen viel. Dat zelfs de NAVO erbij werd gehaald en gesproken werd over ‘het plastificeren van die ontzegd’ maakte het debat voor liefhebbers van live-ondertiteling extra spannend. Ook over de functie elders ontstond onduidelijkheid. Ging Pieter Omtzigt nu de baan overnemen van een zekere ‘Welles’ of kwam er een toppositie vacant bij ‘Elsevier’? Annemarie Jorritsma weet het, al komt ze niet helemaal uit haar woorden: „Je moet wat met ons, zegt minister maken.”

