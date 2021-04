Paris Saint-Germain schakelt Bayern München uit in Champions League

Titelverdediger Bayern München is dinsdag door Paris Saint-Germain uitgeschakeld in de kwartfinale van de Champions League. Vorig jaar won Bayern München nog het toernooi door in de finale met 1-0 te winnen van Paris Saint-Germain. De 0-1 in Parijs was dinsdag niet genoeg om de nederlaag van een week eerder weg te poetsen. Het Engelse Chelsea behaalde ten koste van FC Porto ook de halve finale.

Bayern München moest in Parijs de 2-3 nederlaag van vorige week woensdag ongedaan zien te maken, opnieuw zonder de Poolse topscorer Robert Lewandowski. In de eerste helft kreeg tegenstander Paris Saint-Germain vier grote kansen op de openingstreffer, maar de ploeg van trainer Mauricio Pochettino raakte onder meer een keer de lat en twee keer de paal. Vijf minuten voor de pauze zette Eric-Maxim Choupo-Moting de 0-1 op het scorebord. De vervanger van Lewandowski kopte de bal van dichtbij binnen.

Na de rust ging Paris Saint-Germain op zoek naar een doelpunt, maar kwam aanvaller Neymar een teenlengte tekort om de 1-1 te maken. Bayern München bleef geloven in een tweede doelpunt, maar tot echt grote kansen kwamen de Duitsers niet meer.

Chelsea - FC Porto

Ook het Engelse Chelsea haalde onlangs een nederlaag tegen FC Porto (0-1) de laatste vier van het toernooi. In Porto had de ploeg van de Duitse trainer Thomas Tuchel met 2-0 gewonnen. Dinsdag scoorden de Portugezen pas in de blessuretijd de openingstreffer via de Iraniër Mehdi Taremi.

Woensdag worden de overige twee kwartfinales gespeeld. Dan verdedigt Manchester City een 2-1 overwinning op Borussia Dortmund en gaat Real Madrid op bezoek bij Liverpool. De Spanjaarden wonnen het eerste duel met 3-1.