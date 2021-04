NAVO-baas eist dat Rusland troepen bij Oekraïense grens terugtrekt

Rusland moet zijn troepenmacht aan de oostgrens van Oekraïne terugtrekken. Dat heeft secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg dinsdag gezegd, meldt persbureau Reuters. De uitspraken komen kort voor NAVO-overleg in Brussel, waar de Russische dreiging besproken zal worden.

De afgelopen weken hebben duizenden Russische manschappen zich verzameld aan de Oekraïense grens en op de Krim, aldus Stoltenberg. „Het is de grootste Russische troepenopbouw sinds de illegale annexatie van de Krim in 2014″, zei hij. „Rusland moet deze militaire opbouw in en rond Oekraïne onmiddellijk beëindigen, zijn provocaties stoppen en de-escaleren.”

Stoltenberg deed zijn uitspraken op een gezamenlijke persconferentie met Dmytro Koeleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken. Laatstgenoemde is in Brussel voor overleg met Stoltenberg, nadat Moskou een verzoek van Kiev voor overleg over de troepenopbouw negeerde. Koeleba wil dat er nieuwe sancties tegen het Kremlin worden ingesteld en dat militaire hulp aan Oekraïne wordt opgeschroefd. Later op de dag spreken Koeleba en Stoltenberg met onder anderen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken. Via videoverbinding is ook minister van Defensie Lloyd Austin aanwezig.

‘VS zijn onze tegenstander’

Moskou liet dinsdag ook van zich horen. „De Verenigde Staten zijn onze tegenstander en doen alles wat in hun macht ligt om de Russische positie op het wereldtoneel te ondermijnen”, zei onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov dinsdag. Hij waarschuwde dat Amerikaanse marineschepen „voor hun eigen bestwil” beter ver uit de buurt van de Krim kunnen blijven. De Verenigde Staten overwegen om marineschepen naar de Zwarte Zee te sturen.

In 2014 annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim. Datzelfde jaar ontstond een conflict in Oost-Oekraïne, waar twee regio’s onder leiding van pro-Russische separatisten zich onafhankelijk van Oekraïne verklaarden. Moskou heeft de Volksrepublieken Loehansk en Donetsk op verschillende manieren bijgestaan. Sinds het begin van het conflict zijn zeker 14.000 mensen om het leven gekomen en zijn twee miljoen Oekraïeners ontheemd geraakt of gevlucht.