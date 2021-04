NAM in conflict met staat over rekening voor aardbevingsschade

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft een conflict met de staat over de rekening voor aardbevingsschade. Het bedrijf heeft in het derde kwartaal van 2020 niet bijgedragen aan de kosten voor het repareren en herstellen van woningen in het Groningse aardbevingsgebied. Dat blijkt uit het jaarverslag dat het bedrijf dinsdag heeft gepubliceerd.

De Assense joint venture van Shell en ExxonMobil is sinds 2017 niet meer betrokken bij het afhandelen van aardbevingsschade. In plaats daarvan betaalt de staat in eerste instantie een vergoeding aan bewoners, en handelt het daarna met het olie- en gasbedrijf af voor welk deel het aansprakelijk is. Dit is zo geregeld omdat jarenlang grote onvrede bestond onder bewoners van het bevingsgebied over het feit dat ze zelf in discussie moesten met de gaswinner.

Zo’n zelfde constructie bestaat voor het zogenoemde ‘versterken’ van woningen, waarbij deze preventief veiliger worden gemaakt. Volgens de NAM ontbrak in het derde kwartaal van 2020 een „adequate onderbouwing” van de „rekening” die het van de staat kreeg voor versterking en schadeafhandeling. De NAM vindt dat het voor minder kosten aansprakelijk is dan de staat. De NAM zegt de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken meerdere keren om een onderbouwing van de gemaakte kosten te hebben gevraagd. Om welke kosten het precies gaat, is niet bekend.

Onenigheid

Minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken, VVD) schreef in een Kamerbrief van eind maart al over de onenigheid met de NAM: „Ik zal er streng op toezien dat alle kosten die bij NAM in rekening kunnen worden gebracht, ook in rekening zullen worden gebracht.” De kans dat het geschil uiteindelijk zou leiden tot een gang naar de rechter was, volgens hem, „reëel”. Van ’t Wout: „Het kabinet bereidt zich daarop voor en zal daarbij geen juridische middelen onbenut laten.”

2020 was voor de NAM een slecht jaar. De gas- en oliewinner, die naast Groningen vooral actief is in Schoonebeek, leed een verlies van 315 miljoen euro. Het verlies wordt veroorzaakt door afnemende gasproductie in Groningen, lage gasprijzen en financiële voorzieningen met betrekking tot aardbevingsschade. Door de relatief warme wintermaanden werd er zelfs minder gas gewonnen dan mocht.

2021 begon voor de NAM beter. De olie en gasprijzen liggen weer op het niveau van voor de coronapandemie. Een nog verdergaande reorganisatie, het aantal medewerkers daalde tussen 2019 en 2020 al van bijna 1.300 naar ruim 1.100, moet bovendien de kosten drukken.