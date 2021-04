Minderjarigen in Twente drinken jonger, vaker en meer alcohol

Minderjarige jongeren in Twente dronken in 2020 vaker en meer alcohol dan in de jaren daarvoor. Ook gebruiken ze op jongere leeftijd hun eerste alcoholische consumptie. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD Twente. Na jaren van daling is het percentage jeugdige drinkers in 2020 terug op het niveau van 2015.

Jongeren hebben het niet makkelijk in coronatijd. Dat blijkt uit de resultaten van de (extra) Gezondheidsmonitor Jeugd om de gevolgen van de coronacrisis op jongeren in beeld te brengen.

De stijging van het alcoholgebruik vond plaats onder minderjarigen van alle schoolniveaus en was het sterkst bij jongeren van 13 en 14 jaar oud. Op het platteland grepen meer minderjarigen naar de fles dan in de stad. Omdat de horeca het grootste deel van het jaar gesloten is geweest, vonden de drankgelagen vooral thuis of bij vrienden plaats.

Het aantal minderjarige jongeren dat alcohol drinkt was vóór 2020 sinds 2007 ieder jaar gedaald. Het percentage jongeren dat in Twente drinkt, is hoger dan elders in Nederland. Vooral meisjes zijn meer gaan drinken, ook doen zij vaker aan binge drinking - het drinken van minstens vier glazen op één avond. Het is niet duidelijk of de Twentse ontwikkelingen ook landelijk voorkomen.

Het onderzoek werd uitgevoerd van 19 oktober tot 5 december 2020 onder 5.371 minderjarige jongeren. Het gebruik van soft- en harddrugs veranderde niet significant. Wel rookten meer minderjarigen dan het jaar ervoor. Ook ervoeren jongeren sinds het uitbreken van de coronacrisis meer stress (26 procent), waren zij vaker bang (9 procent) en depressief (13 procent) en sliepen zij vaak slechter (21 procent).