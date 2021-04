Met de vaccinpuzzel gelegd, dreigt uitstel

De puzzel is opnieuw gelegd – nu mensen jonger dan zestig jaar niet meer met AstraZeneca geprikt kunnen worden, vanwege het risico op zeldzame bijwerkingen, krijgen zij een ander vaccin. Maar het is de vraag of het laatste prikschema dat het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM dinsdag presenteerden, daadwerkelijk kan worden afgewerkt.

De nieuwe planning levert voor sommige groepen enige vertraging op, blijkt uit een briefing van het RIVM van dinsdag. Mensen met een ‘hoog medisch risico’, zoals morbide obesitas of ALS, waren eigenlijk al aan de beurt voor een AstraZeneca-prik. Maar zij moeten langer wachten. Ze worden „binnen enkele weken” alsnog geprikt, stelt het RIVM.

Voor mensen met een ‘medium medisch risico’, zoals suikerziekte of nierproblemen, is er ook vertraging. Zij worden vanaf mei gevaccineerd, zoals hiervoor ook gepland was. Maar omdat er minder vaccins beschikbaar zijn ligt het priktempo lager. Voor hen duurt het drie weken langer voor ze een eerste prik hebben gekregen. Die groep heeft in de nieuwe planning wel acht weken eerder een tweede dosis. Dat komt omdat de termijn tussen een eerste en tweede vaccinatie bij AstraZeneca relatief lang was, zo’n twaalf weken. Bij Pfizer is die periode tussen de drie en zes weken.

Levering Janssen op stil

De nieuwe planning is sterk afhankelijk van het vaccin van Janssen. In de Verenigde Staten is een prikstop voor dat vaccin afgekondigd om nader onderzoek te doen naar mogelijke bijwerkingen die vergelijkbaar zijn met die van AstraZeneca. In afwachting van de uitslag van dat onderzoek zette de fabrikant de leveringen naar Europa stil.

De gevolgen daarvan zijn nog onduidelijk. Nederland heeft maandag een eerste levering ontvangen van een kleine 90.000 vaccins. Over twee weken zouden er opnieuw zo’n 90.000 doses komen. De doses die al binnen zijn ondergaan op dit moment een kwaliteitscontrole. Donderdag zouden die vaccins vrijgegeven worden. Er zou dan ook begonnen kunnen worden met vaccineren, bijvoorbeeld van zorgpersoneel dat met AstraZeneca geprikt zou worden. Of dat doorgaat, is nog onduidelijk. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) stelde dinsdagavond in een persconferentie dat hij wacht op nieuw bericht van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat verwacht hij woensdag.

Lees ook: Problemen na AstraZeneca- en Janssen-prik, is dat toeval?

Als Janssen niet gebruikt kan worden zou dat een flinke tegenvaller zijn. Het gat dat AstraZeneca door de prikbeperkingen achterliet wordt voor een groot deel opgevuld met Janssen. Onder meer zorgpersoneel en medewerkers en bewoners van ggz-instellingen worden met Janssen geprikt, is nu nog de planning. Voor die groepen zouden anders vaccins van Pfizer en Moderna gebruikt moeten worden, die nu met name worden gebruikt voor zeventigplussers. Voor mensen met het syndroom van Down, morbide obesitas, ALS en Duchenne zijn al vaccins van Pfizer en Moderna vrijgemaakt.

Weken vertraging

Het wegvallen van Janssen zou ook een flinke klap betekenen voor de langetermijnplanning. Het doel is om begin juli elke volwassen Nederlander die dat wil een eerste prik te hebben gegeven. Twee derde van hen moet volledig beschermd zijn. Door het wegvallen van AstraZeneca zouden er nog maar nét genoeg vaccins zijn om dat doel te halen. Janssen speelt daarin een belangrijke rol – er zouden tot 1 juli drie miljoen doses geleverd worden. Janssen is het enige vaccin waarbij één dosis genoeg is – er kunnen dus drie miljoen mensen volledig mee gevaccineerd worden. Als dat wegvalt, zou dat tot weken vertraging leiden, stelt het RIVM.

Mensen van onder de zestig AstraZeneca geven als zij dat zelf willen is vooralsnog geen optie, stelt minister De Jonge. Alle vaccins die er nu zijn, worden gebruikt om zestigplussers te vaccineren. In eerste instantie gaat het om mensen tussen de 60 en 65. Als huisartsen vaccins overhouden, mogen ze ook 65-plussers uitnodigen. Alle zeventigers worden voorlopig met Pfizer gevaccineerd.

Op dit moment zijn vier miljoen prikken gezet, schat het RIVM op basis van een nieuwe berekening. Daar zitten ook tweede prikken bij. Dat is zo’n 700.000 meer dan de rekensom die tot dinsdag werd gemaakt. Het blijkt nu namelijk dat de verspilling 1 procent is, terwijl er voor de zekerheid was uitgegaan van 5 procent. Daarnaast werden vorige week alle AstraZeneca-vaccinaties niet meegeteld vanwege de prikstop, terwijl huisartsen wel met dat vaccin bleven prikken. Komende week moeten ruim 750.000 prikken worden gezet.