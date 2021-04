Mensenrechtencommissaris VN roept op tot maatregelen tegen leger Myanmar

De mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties maakt zich ernstige zorgen over de situatie in Myanmar. Michelle Bachelet wil dat landen onmiddellijk druk uitvoeren op de militaire junta. Ze vreest dat de situatie in het land anders uit kan groeien tot een grootschalig conflict, zoals ook in Syrië is gebeurd. Ze wil een einde aan het „bloedvergieten” in het land, schrijft ze dinsdag in een verklaring.

Volgens Bachelet zitten momenteel zeker 3.080 mensen vast in het land en zijn 23 mensen ter dood veroordeeld in geheime rechtszaken. Ook komen er al weken berichten naar buiten over sterfgevallen bij protesten tegen de legerleiding. Zo zijn afgelopen weekend zeker 82 mensen gedood bij protesten in Bago, in het zuiden van het land. Troepen openden daar het vuur op demonstranten met raketgranaten en mortieren, schrijft Bachelet. Volgens haar zijn er aanwijzingen op dat de veiligheidstroepen medisch personeel hebben verhinderd gewonden te helpen. Mensen die het lichaam van een familielid wilden ophalen, moesten een „boete” van 75 euro betalen.

Bachelet roept landen op niet dezelfde fouten te maken als bij het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011. Toen grepen ze niet in, terwijl de protesten in Syrië met „onnodig” harde hand werden neergeslagen. „De afgelopen tien jaar hebben laten zien hoe gruwelijk de gevolgen zijn geweest voor miljoenen burgers.” Ze roept landen „met invloed” dringend op om druk uit te oefenen op het leger in Myanmar om de ernstige „mensenrechtenschendingen en mogelijke misdaden tegen de menselijkheid” te stoppen.

Het leger van Myanmar heeft begin februari de macht gegrepen. Legerleiders arresteerden voormalig leider Aung San Suu Kyi en haar partijgenoten van de National League for Democracy (NLD), kort nadat zij de verkiezingen hadden gewonnen. De top van de krijgsmacht beschuldigde Suu Kyi onder meer van corruptie en verkiezingsfraude.