Meer fietsers omgekomen in coronajaar

Er zijn vorig jaar 610 doden in het verkeer gevallen, 51 minder dan in het jaar daarvoor. Het aantal is het laagste sinds 2015. De meeste dodelijke slachtoffers waren fietsers, en van hen reed een derde op een elektrische fiets. Het aantal dodelijk verongelukte fietsers steeg ten opzichte van 2019, overtrof het aantal omgekomen automobilisten, en is met 229 het hoogste aantal in 25 jaar tijd. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het effect van de lockdowns op de cijfers is niet helemaal duidelijk. Opmerkelijk aan de cijfers is dat relatief veel dodelijke ongevallen gebeurden op dagen dat er het minste verkeer was: in enkele weken in maart en april vorig jaar en in de maanden juni, juli en november verongelukten meer verkeersdeelnemers dan het jaar ervoor, „terwijl de verkeersintensiteit veel lager was”, aldus het CBS. Het was vanaf half maart minder druk op de Nederlandse wegen, onder meer omdat veel mensen thuiswerkten en omdat er nauwelijks toeristen op de weg waren. Aan het eind van 2020 lag volgens de CBS-rapportage de verkeersdrukte op werkdagen op 80 procent van het niveau van 2019, in het weekeinde ongeveer op 70 procent.

Lege wegen

Eerder voorspelden onderzoekers van het instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid dat onder invloed van de lockdowns het aantal doden in 2020 zou oplopen tot bijna zevenhonderd. Als oorzaak noemden ze dat veel reizigers waren overgestapt van de „zeer veilige trein” naar de auto en de fiets. Ook werd er meer gelopen. Daar kwam volgens de Nederlandse politie bij dat de lege wegen vorig voorjaar vooral jonge automobilisten had aangemoedigd meer risico’s te nemen.

Wat precies de oorzaken zijn van het relatief grote aantal doden tijdens de lockdown moet worden onderzocht. Maar het aantal verkeersdoden was over het gehele jaar genomen in elk geval niet zo hoog als eerder werd verwacht; het aantal van 610 betekent een daling van 7,7 procent ten opzichte van 2019.

Het aantal verkeersdoden daalde het hardst onder twintigers, dertigers en tachtigplussers, en ook onder inwoners van Noord-Brabant. In die provincie was het aantal doden in 2018 en 2019 onverwacht snel gestegen tot respectievelijk 150 en 142, maar bedroeg vorig jaar ‘slechts’ 99. Daarmee scoort Brabant overigens nog steeds het slechtst van alle provincies. Onder vrouwen nam het aantal verkeersdoden met bijna 20 procent af, aldus het CBS, bij mannen was de afname 2,6 procent.

Met 610 verkeersdoden zit Nederland ongeveer op het niveau van 2015, toen 621 slachtoffers te betreuren waren. Dat was het eerste jaar dat het aantal verkeersdoden weer was gaan stijgen, na een gestage daling gedurende enkele decennia. Het aantal doden daalde van 3.264 in 1972 tot 570 in 2013 en 2014.

Zorgelijk aan de nieuwe cijfers over vorig jaar blijft het groot aantal dodelijke ongevallen onder fietsers. Al jaren doet zich een opvallende stijging voor van dodelijke slachtoffers onder fietsers, ouderen en berijders van een scootmobiel. Wellicht heeft ook het toegenomen fietsverkeer in het afgelopen coronajaar bijgedragen aan het hoge aantal doden in 2020.