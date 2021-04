Kunnen de terrassen echt nog niet open?

Het risico om buiten besmet te raken met corona is aanmerkelijk kleiner dan binnen. Zit daar geen ruimte voor versoepelingen, nu de maatschappij al maanden gebukt gaat onder een strenge lockdown? De burgemeesters van de grote steden willen dat de terrassen weer opengaan, om de openbare orde beter te kunnen handhaven. Het kabinet durft het echter niet aan.

Op terrassen blijft de drukte beheersbaar en kunnen coronaregels beter nageleefd worden, zeggen de burgemeesters, wat niet lukt bij spontane samenkomsten van grote groepen in een park die bij mooi weer ontstaan. Maar het kabinet liet al doorschemeren dat het zulke versoepelingen in de lockdown nog niet aandurft – eerst moet de piek van de derde golf van besmettingen achter de rug zijn.

Seizoenseffect

Kunnen de horecaterrassen écht niet open, zoals vorig jaar voorzichtig gebeurde na de eerste ‘intelligente lockdown’? Die zomer verdwenen de coronabesmettingen in Nederland als sneeuw voor de zon. Deskundigen verklaarden dat met het seizoenseffect. Virussen overleven minder lang bij hogere temperaturen en de uv-straling van de zon maakt ze snel kapot. Bovendien gaan mensen bij lekker weer meer naar buiten, waar zij beter afstand kunnen houden en uitgeademde virusdeeltjes makkelijker verwaaien.

Dit voorjaar is de coronasituatie in Nederland echter heel anders dan een jaar geleden. Ten eerste is het geschat aantal mensen in Nederland dat op dit moment besmettelijk is zeker dubbel zo groot als precies een jaar geleden, 150.000 in plaats van 71.000.

Bovendien hebben we nu te maken met nieuwe, besmettelijker virusvarianten. Met een snelle opmars van de Britse variant is het oude virus vrijwel geheel verdrongen. De Britse variant (B1.117) is 30 procent besmettelijker, wat betekent dat er relatief strenge maatregelen nodig zijn om het aantal infecties te beperken. Daar komt bij dat het aantal meldingen van de mogelijk nog besmettelijker Braziliaanse P1-variant in de laatste weken snel toeneemt. Dat maakt de situatie van nu heel onvoorspelbaar.

Het lastige is dat er nauwelijks onderzoek bestaat naar hoe groot precies het risico is van virusoverdracht op een horecaterras (en evenmin op een grasveldje in een park). Wetenschappelijke publicaties noemen soms wel een hard getal: het risico buiten besmet te raken is 18,7 keer kleiner dan binnen. Dat getal blijkt te komen uit een vroege Japanse studie van 110 besmettingen in februari 2020. Los van de kleine omvang van die studie, is de vraag of de situatie van toen wel relevant is voor een risicoschatting nu. Toen droeg nog niemand in Japan een mondkapje en hield niemand afstand. De studie was in de winter, dus er zullen niet veel mensen buiten hebben gezeten.

Onderschatting van het risico

Later hebben enkele studies in andere landen wel bevestigd dat het risico op besmettingen in de buitenlucht erg laag was. Wetenschappers London School of Hygiene and Tropical Medicine in Londen hielden tot aan de zomer vorig jaar gegevens bij van coronauitbraken die vermeld werden in de literatuur en in de media. Daaruit bleek dat van de ruim 20.000 besmettingen er slechts 461 waren opgetreden in de buitenlucht. Door hun werkwijze hebben de onderzoekers echter de kleinere clusters van buitenbesmettingen gemist, wat leidt tot een onderschatting van het werkelijke risico.

Vorige week melddeThe Irish Times dat slechts één op de duizend bevestigde coronabesmettingen zich in de buitenlucht had voorgedaan. De krant baseerde zich op gegevens van het Health Protection Surveillance Centre (HPSC) van maart 2020 tot en met eind maart 2021. Van de 232.164 bevestigde besmettingen in Ierland traden er 262 met zekerheid in de buitenlucht op, de helft in de bouw en de helft tijdens het sporten. Maar opnieuw gaat het hier om statistieken binnen clusters van uitbraken; hoeveel mensen individueel buiten een besmetting opliepen kan de HPSC niet zeggen.

Nieuwsbrief NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven