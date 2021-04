President Suluhu wijzigt (door een mondkapje op te doen) de coronakoers van Tanzania

Opeens had de president van Tanzania een mondkapje op. Samia Suluhu, de kersverse president van het Oost-Afrikaanse land had op de begrafenis van haar voorganger, corona-ontkenner John Magufuli, als alle anderen geen mondkapje gedragen. Bij haar bezoek aan Oeganda deze week deed ze dat voor het eerst wel – een radicale koerswijzing.

Sinds de dood van Magufuli, die vorige maand vermoedelijk aan Covid-19 overleed, waait er een andere wind door het land. Tanzanianen durven hun mening te geven en op sociale media laten ze zich optimistisch uit. Columnist Jenerali Ulimwengu schreef in The EastAfrican deze week zelfs over de euforie, de ‘Samiphilia’.

Haar populistische voorganger maakte een vrije pers onmogelijk, arresteerde oppositieleiders en journalisten. Buitenlandse donoren joeg hij in het harnas door minachtend over vrouwen te praten en in 2017 verbande hij zwangere meisjes van school. Het jaar erop verbood Magufuli advertenties voor geboortebeperking op tv nadat hij Tanzanianen die voorbehoedsmiddelen gebruiken „lui” noemde omdat „ze niet hard willen werken voor een groot gezin”.

Slaperige ogen

Aan de rand van zijn graf gaf Samia Suluhu het eerste schot voor de boeg: „Voor degenen die twijfelen of een vrouw president van Tanzania kan zijn, wil ik zeggen dat ze hier voor je staat.” Een paar dagen later bij de eerste, voorzichtige wijzigingen in het kabinet waarschuwde ze haar ministers dat „mijn ogen er misschien een beetje slaperig uitzien, maar ze kunnen heel goed zien en ik houd jullie in de gaten.”

Ze gaf door Magufuli verboden televisiestations het recht weer uit te zenden. Ze beloofde later deze week een commissie in te stellen die het coronabeleid gaat onderzoeken en ontsloeg het hoofd van het Ministerie van Gezondheid.

Magufuli adviseerde mensen een stoombad tegen het virus; Suluhu zei dat Tanzania geen eigenzinnig coronabeleid meer moet voeren.

Radicaal het roer omgooien is moeilijk, want in alle geledingen van het overheidsapparaat benoemde Magufuli zijn aanhangers, veelal fanatieke rechtse christenen.

In haar politieke loopbaan ontpopte Samia Suluhu zich niet als feminist maar wel als een kordate vrouw in de politieke wereld van goeddeels mannen. Ze werd in 1960 geboren op Zanzibar, een eiland voor de kust van Tanzania met een traditioneel ingestelde, deels Arabische bevolking. Ze werd in 2000 gekozen tot het eerste vrouwelijke parlementslid op het semiautonome eiland en was de eerste vrouw in de plaatselijke regering.

Samia Suluhu heeft geleerd tegen de stroom in te zwemmen

Ze werd belast met vrouwenzaken en zorgde ervoor dat jonge moeders na hun bevalling terug naar school mochten. In 2010 won ze een zetel in het nationale parlement, werd minister en in 2015 vicepresident.

Hoewel Tanzania sinds zijn onafhankelijkheid in 1961 opmerkelijk stabiel is geweest, leidt het onverwachte heengaan van Magufuli tot een ongebruikelijke machtsstrijd achter de schermen. Magufuli trok zijn geboortestreek voor bij ontwikkelingsprojecten, zijn stamgenoten geven hun posities niet zonder verzet op. Ook in de regeringspartij Chama cha Mapinduzi hebben fanatieke religieuzen weinig op met een moslima. Het Ministerie van Gezondheid zit nog vol ambtenaren die corona ontkennen en geen vaccins willen.

Samia Suluhu heeft geleerd tegen de stroom in te zwemmen. De bedachtzame president zal haar standvastigheid nu nodig hebben om het land weg te voeren van de virusontkenning en het autoritaire beleid dat Tanzania tot pariastaat maakte.