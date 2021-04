Kabinet organiseert eigen teleurstelling

Het begint een Haagse traditie te worden: coronapersconferenties waarin het land moet worden teleurgesteld. Dinsdagavond hield het kabinet er weer een: de eerder aangekondigde versoepelingen, waaronder het heropenen van de terrassen, kunnen weer niet doorgaan wegens te slechte coronacijfers. „Ongelofelijk teleurstellend”, noemde demissionair premier Mark Rutte (VVD) het, maar het nog altijd hoge aantal opnames maakt de situatie in de ziekenhuizen volgens hem „nijpend”. „Die cijfers kunnen we niet zomaar weggummen.”

Het roept de vraag op waarom het kabinet de afgelopen weken steeds versoepelingen overwoog terwijl de cijfers al aan het stijgen waren. Het chagrijn over de corona-aanpak, inclusief de haperende vaccinatiecampagne, groeit met de dag. Huisartsen en ziekenhuizen hekelen al dagenlang de onzekerheid en vertraging die het gevolg zijn van de vaccinatiestops met AstraZeneca. Dinsdag kwam daar nog een nieuwe tegenvaller bij: Janssen zette de vaccinleveringen aan de EU voorlopig stop vanwege het optreden van een zeldzame bijwerking in de VS.

Problemen in de handhaving

In het openbaar bestuur is men het onderling ook niet langer eens. De burgemeesters van de grote steden geloven niet meer in de strategie van het kabinet; ze voorzien problemen in de handhaving als terrassen nog veel langer gesloten blijven. Waar er in december onder burgers nog grote steun was voor een strenge lockdown, wil bijna twee derde van de Nederlanders nu sneller versoepelen, liet onderzoek van I&O Research zien. Het draagvlak én de naleving van de meeste basisregels en maatregelen als de avondklok nemen verder af, meldde het RIVM dinsdag.

Virus negeert routeplan kabinet

Een grote bron van frustratie zijn de beloften die het kabinet steeds niet kan nakomen: het „perspectief” voor de bevolking verandert zo keer op keer in een teleurstelling. Horecaondernemers, wier zaken alweer een half jaar gedwongen volledig zijn gesloten, kregen dinsdag voor de tweede keer in vier weken te horen dat hun terrassen tóch niet open kunnen. Koninklijke Horeca Nederland sprak van „een nieuwe klap in het gezicht”.

Het weerhield het kabinet er niet van om dinsdag opnieuw een ambitieus ‘openingsplan’ te presenteren. Zo wil het kabinet volgende week alweer bekijken of de terrassen per 28 april dan toch wel open kunnen en de avondklok kan worden ingetrokken. Rutte maakte duidelijk dat deze versoepelingen mogelijk zijn als de piek van de derde golf bereikt is en de ziekenhuisopnames een aantal dagen op rij dalen. Op de IC’s liggen nu bijna 800 Covid-patiënten, op de verpleegafdelingen nog eens ruim 1.700. De vraag is hoe realistisch het is dat deze aantallen al binnen een week serieus dalen – dan moet het besluit vallen. Rutte zei dat hij opnieuw „geen garantie” kan geven. De datum van 28 april is „niet hard”.

Kortom, ook de data en alle volgende stappen in het openingsplan – de eerstvolgende daarna is het heropenen van buitenlocaties als pretparken per 11 mei – zijn nog volkomen onzeker. Waarom dan toch die data noemen? Volgens Rutte liggen onder deze data de voorspellingen van het RIVM en verwachte leveringen van vaccins. Hij noemde dat „eerlijk de feiten met Nederland delen”. Maar de opgeschorte leveringen van Janssen tonen hoe snel het dit plan, na de eerdere ‘routekaart’, misschien weer in de prullenbak kan.

Tegelijk problemen met vaccins van AstraZeneca en Janssen: toeval?

Alsnog sneller vaccineren kan stappen uit het openingsplan juist naar voren halen. De vraag is of Nederland daar de komende weken toe in staat blijkt. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) jubelde op de persconferentie dat Nederland nu bijna 4 miljoen eerste prikken heeft gezet en dat er bij de GGD afgelopen weekend een recordaantal afspraken werd ingepland. Hij sprak niet over de gevolgen van zijn besluit om AstraZeneca te schrappen onder de zestig jaar, waardoor bepaalde medische risicogroepen nu een paar weken langer op hun eerste prik moeten wachten. Huisartsen rapporteren daarnaast dat ook zestigplussers nu huiverig zijn dit vaccin te nemen.

De onrust rond AstraZeneca is een grote onzekerheid in de vaccinatiebereidheid van de komende weken. Ruim vier op de tien Nederlands wil geen prik met AstraZeneca meer, aldus I&O. Daar komt de situatie rond Janssen bij, het is nog onzeker of de eerste levering die Nederland maandag kreeg vanaf donderdag mag worden weggeprikt. Het doemscenario is dat het vaccin ook ongeschikt wordt bevonden voor mensen onder de zestig jaar, gaf De Jonge toe. „Als Janssen op dezelfde tour als AstraZeneca gaat, hebben we met elkaar een probleem.”

