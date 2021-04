Japan gaat vervuild water van kerncentrale Fukushima in zee lozen

Japan gaat meer dan een miljoen ton radioactief water van de verwoeste kerncentrale van Fukushima in de Stille Oceaan lozen - een plan dat op grote weerstand stuit bij onder meer omwonenden, vissers en omringende landen, waaronder Zuid-Korea. De lozing moet over twee jaar beginnen, heeft de Japanse regering dinsdag besloten. Dat melden internationale persbureaus.

Het besluit, waarover lange tijd is gespeculeerd, is jarenlang uitgesteld wegens protesten en zorgen over veiligheid. Volgens het kabinet van premier Yoshihide Suga is lozing van het water bij de reactor, die tien jaar geleden werd verwoest bij de nucleaire ramp na een aardbeving en tsunami, de beste optie.

De groeiende hoeveelheid water, onder meer gebruikt om de reactor te koelen, wordt sinds 2011 opgeslagen in meer dan duizend grote tanks op het terrein van de kerncentrale. Volgens de exploitant van de Fukushima Daiichi reactor, Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), zal de opslagcapaciteit eind volgend jaar volledig gebruikt zijn.

‘Meest realistische’ optie

Suga zei dat het lozen in de oceaan de „meest realistische” optie is. Volgens hem is lozing „onontkoombaar” om de reactor te kunnen ontmantelen, wat naar verwachting nog tientallen jaren zal duren. De vraag wat er met het water moet gebeuren is al lange tijd een moeilijk probleem voor Japan. Ook is onder meer verdamping bestudeerd.

Volgens het plan van de regering zal het water opnieuw worden behandeld. Volgens TEPCO en de overheid kan alleen tritium, dat in kleine hoeveelheden niet schadelijk is, niet uit het water worden verwijderd. Andere radioactieve stoffen kunnen worden gereduceerd tot niveaus waarbij lozing is toegestaan. Japan zal internationale richtlijnen volgen en samenwerken met onder meer het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), aldus een overheidsrapport.

Niettemin is er felle weerstand tegen het plan. Zowel China als Zuid-Korea hebben ernstige zorgen kenbaar gemaakt. Ook de Japanse visserij is fel tegen het plan, niet alleen omdat de lange-termijn effecten van de lozing van de grote hoeveelheid water op het zeeleven onduidelijk is, maar ook omdat de sector onherstelbare imagoschade vreest.