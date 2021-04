Iran gaat uranium verrijken tot 60 procent zuiverheid

Iran is begonnen met de verrijking van uranium tot een zuiverheid van 60 procent. Dat heeft het land dinsdag laten weten aan het internationale atoomagentschap IAEA, meldt persbureau Reuters. Het opschalen van de verrijking betekent een nieuwe schending van het internationaal atoomakkoord uit 2015, waarin een maximale zuivering van 3,67 procent is afgesproken.

Ook met de huidige nucleaire activiteiten schendt Iran al de atoomdeal, iets dat het land zelf steevast ontkent. Met het akkoord moet voorkomen worden dat Iran nucleaire wapens kan produceren. Daarvoor is verrijkt uranium nodig met een zuiverheid van ruim 90 procent. Iran zegt geen nucleaire wapens te willen ontwikkelen.

Volgens Iraanse staatsmedia moeten duizend nieuwe nucleaire centrifuges in het centraal gelegen nucleaire complex Natanz ervoor zorgen dat de 60 procent zuiverheid kan worden behaald. Dit weekend meldde Iran al dat het nieuwe centrifuges had geactiveerd waarmee uranium kan worden verrijkt. De opening van die centrifuges werden uitgezonden op de Iraanse staatstelevisie. Een dag later werd melding gedaan van problemen bij de verrijkingslocaties. Volgens het land zou aartsvijand Israël de centrifuges hebben gesaboteerd.

Aan de hand van voormalig president Donald Trump stapten de Verenigde Staten in 2018 uit de atoomdeal. Het land legde vervolgens sancties op aan Iran, waarna het Arabische land besloot zich niet langer aan de deal te houden.