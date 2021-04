‘Iedereen heeft een mening over de hoofddoek in Turkije, vooral mannen’

‘Ik kon het niet laten, hier ben ik ook”, twitterde de Turkse journaliste Büşra Cebeci op 18 januari 2019. Daarbij plaatste ze twee foto’s van zichzelf: één van tien jaar eerder waarop ze een hoofddoek draagt, en één waarop haar donkerblonde lokken losjes over haar schouders vallen. Cebeci komt uit een conservatief gezin uit Sinop, een stad aan de Zwarte Zee, en besloot als student haar hoofddoek af te doen.

Haar tweet maakte deel uit van de #10yearchallenge, een socialemediacampagne van enkele Hollywoodsterren, die in Turkije al snel een religieuze dimensie kreeg. Duizenden vrouwen grepen de campagne aan om trots te laten zien dat ze hun hoofddoek hadden afgedaan. Sommigen besloten de foto’s later weer te verwijderen na druk van hun familie, dreigementen of geweld.

Hoewel Cebeci’s tweet 16.600 likes kreeg, en de meeste reacties positief waren, ontving ze ook veel nare opmerkingen en bedreigingen. Sommige media noemden haar „een advocaat voor de terreurorganisatie van Fethullah Gülen”, de geestelijke die verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte coup in 2016.

Hoofddoekverbod

„Het is beangstigend dat vrouwen die hun eigen beslissingen willen nemen, geassocieerd worden met terrorisme”, zegt Cebeci (27), een frêle vrouw die rode lippenstift en kanariegele Crocs draagt. Ze zit in haar appartement in Istanbul, met uitzicht op de Gouden Hoorn. Als journalist die schrijft over de worsteling van vrouwen met de hijab is ze wel gewend aan negatieve reacties. „Islamitische groepen noemden me ooit ‘een project dat vrouwen aanmoedigt om hun hijab af te doen’.”

Maar na de associatie met Gülen vreesde Cebeci dat ze strafrechtelijk vervolgd zou worden, en dat ze de namen zou moeten onthullen van de meer dan honderd vrouwen die ze in de loop der jaren heeft gesproken. „Deze vrouwen zijn vaak slachtoffer van geweld of worden ernstig bedreigd. Ze voelen zich gesterkt door de interviews, in de wetenschap dat ze niet alleen zijn. Het is mij elk risico waard om te zien dat deze vrouwen zich gesteund voelen, doorzetten en leven zoals ze willen.”

Geloofstwijfel

Cebeci’s eigen levensloop is typerend voor jonge Turkse vrouwen die besluiten hun hoofddoek af te doen. Uit onderzoek van peilingbureau Konda blijkt dat steeds minder Turkse vrouwen een hoofddoek dragen, met name jonge vrouwen. In 2008 droeg nog 58 procent van de vrouwen tussen de 15 en 29 jaar oud een hoofddoek, in 2018 was dat gedaald naar 50 percent.

Als tiener in Sinop was Cebeci erg religieus. „Mijn leven draaide om de islam. Ik zat meestal met mijn neus in de religieuze boeken. Mijn vader werkte in een fabriek en was een zeer gelovig man, met een sterke overredingskracht. Hij wist zelfs mijn atheïstische middelbare schoolvriend tot de islam te bekeren. We praatten vaak tot laat in de avond over het geloof.”

Büşra Cebeci Foto Emrah Gürel

Cebeci begon op haar veertiende een hoofddoek te dragen. In het begin waren de reacties positief. Mannen complimenteerden haar met haar besluit. „Later begonnen ze de manier waarop ik mijn hoofddoek droeg en mijn kledingstijl te bekritiseren. Daar gingen ze steeds verder in. Totdat ze zelfs zeiden dat ik als een goede moslima niet zo hard moest lachen. Daar stoorde ik me enorm aan.”

Toch gaf de hoofddoek Cebeci ook een zekere mate van vrijheid. Toen ze journalistiek wilde gaan studeren in Konya, stemden haar ouders mede toe omdat ze een hoofddoek droeg en haar vertrouwden. Maar het was in Konya, onder invloed van nieuwe vrienden en nieuwe ideeën, dat ze begon te twijfelen aan haar geloof.

Als student herlas Cebeci sommige religieuze boeken en ze begon zich te realiseren dat veel beloften niet waren uitgekomen. „Bijvoorbeeld dat vrouwen vrij zullen zijn als ze maar de islam op de juiste manier praktiseren. Ik reageerde hier sterk op, bijvoorbeeld door uit recalcitrantie voor het eerst seks te hebben.”

Als activistische, linkse studente met hoofddoek was ze een opvallende verschijning. „De logica van de islam is dat een vrouw een hoofddoek moet dragen om te voorkomen dat ze de aandacht trekt. Ze moet zich onderdanig en zedig opstellen. Maar door mijn hoofddoek trok ik juist de aandacht. Als ik protesten bijwoonde, namen fotografen juist een foto van mij. Ik moest de hele tijd uitleggen dat ik de AKP niet steunde, en niet behoorde tot de Gülenbeweging. Het was heel vermoeiend.”

Mijn haar danste in de wind zoals in een videoclip

Gelukkig vond Cebeci steun bij vijf vriendinnen, die ook overwogen om hun hoofddoek af te doen. Eén van hen was de dochter van de eigenaar van het theehuis waar ze veel tijd doorbrachten. „We besloten samen onze hoofddoek af te doen, dat gaf ons moed. Het was een heerlijk gevoel. Ik had erg lang haar, en het was een winderige dag in Konya, dus mijn haar danste in de wind zoals in een videoclip.”

Cebeci belde haar moeder om het nieuws te vertellen. Maar die durfde het niet tegen haar vader te zeggen omdat hij kwaad zou worden. „Daarom heb ik hem een brief geschreven. Dat werkte ook als een vorm van therapie. Voordat ik de brief schreef, voelde ik me erg schuldig dat ik mijn hoofddoek had afgedaan. Daarna was dat gevoel verdwenen.” Die brief verstuurde ze niet meteen.

Toen ze in de zomer van 2016 terugkeerde naar haar ouderlijk huis, vertelde ze het eindelijk aan haar vader. Het werd een beladen zomer, ook dankzij de nacht van de coup, toen Cebeci enigszins aangeschoten thuiskwam. „Mijn vader vroeg: Wanneer doe je je hijab weer op?’ Dit leidde tot ruzie, we hebben twee jaar lang geen woord met elkaar gewisseld.”

Hoofddoekdebat

Cebeci vertegenwoordigt een nieuwe generatie vrouwen die zich mengt in het onophoudelijke hoofddoekdebat in Turkije. Die generatie is opgegroeid tijdens het bewind van Erdogan. De seculiere repressie van de jaren negentig, toen het verboden was op universiteiten en in publieke gebouwen een hoofddoek te dragen, kennen ze alleen uit de verhalen van hun moeders, tantes en oma’s.

Vroeger werden jullie in elkaar geslagen bij protesten tegen het hoofddoekverbod, nu worden we in elkaar geslagen door onze mannen

Het hoofddoekverbod speelde een belangrijke rol bij de opkomst van Erdogans regerende AKP in 2002. De partij presenteerde zich als voorvechter voor gesluierde vrouwen, die gelijke rechten eisten en massaal op de partij stemden. De AKP hief in 2007 het hoofddoekverbod op universiteiten op, en enkele jaren later voor werknemers in de publieke sector, inclusief het leger en de politie.

Maar volgens Cebeci wordt deze geschiedenis enorm gedramatiseerd door de regering. „Daar hebben jonge vrouwen genoeg van. ‘Oké nu weten we het wel’, zeggen ze. ‘Vroeger werden jullie wellicht in elkaar geslagen tijdens protesten tegen het hoofddoekverbod, maar nu worden we in elkaar geslagen door onze mannen.’ De betekenis van de hoofddoek is veranderd. Het is geen symbool van verzet meer, maar van beknotting.”

Cebeci maakte naam met de interviewserie ‘De veranderende koers van de hoofddoekstrijd’, die in 2018 door de linkse nieuwssite Bianet werd gepubliceerd. Daarin liet ze acht vrouwen aan het woord over de hijab. Van een wetenschapper die voorop ging in de strijd tegen het hoofddoekverbod in de jaren negentig, maar later besluit haar hijab af te doen; tot een lesbische vrouw die er bewust voor kiest om een hoofddoek te dragen, en vecht voor de acceptatie van haar complexe identiteit.

Iraanse vrouwen

„Na de serie werd ik overspoeld met mails en telefoontjes”, vertelt Cebeci. „Mensen waren het niet gewend om dit soort verhalen te lezen over vrouwen. Iedereen heeft een mening over de hoofddoek in Turkije, vooral mannen.”

De serie leidde tot het boek Herkes İstediği Gibi Yaşasın (Iedereen leeft zoals zij wil) over de hoofddoekstrijd in Turkije en Iran, dat onlangs verscheen. Cebeci schreef het boek samen met de bekende journaliste Nevşin Mengü, die enige tijd in Teheran woonde om een kantoor op te zetten voor de Turkse staatszender TRT, en later werkte als nieuwsanchor voor CNNTürk. Maar net als veel kritische, seculiere journalisten raakte ze haar baan kwijt en heeft ze nu een YouTube-kanaal.

Cebeci, die voor een kleine, linkse nieuwssite werkt, vertelt dat het idee voor het boek van Mengü kwam. „Nevşin stuurde me via WhatsApp artikelen over Iraanse vrouwen die hun hijab afdeden, en we raakten aan de praat. Ze zei: ‘ik zie in Iran hetzelfde gebeuren als in Turkije.’”

Büşra Cebeci schreef met een collega een boek over de hoofddoekstrijd in Turkije en Iran. Foto Emrah Gürel

Het boek legt een onderstroom bloot van jonge vrouwen in Turkije en Iran die worstelen met hun geloof en hun hoofddoek. Hoewel het dragen van een hijab verplicht is in Iran, moeten ieder jaar tienduizenden vrouwen voor de rechter verschijnen omdat ze hem niet op de juiste manier dragen. En er is sinds 2014 het platform My Stealthy Freedom op Facebook en Twitter, waar Iraanse vrouwen foto’s en video’s delen van zichzelf zonder hoofddoek.

Turkije heeft sinds 2018 het platform Yalnız Yürümeyeceksin (You Won’t Walk Alone), dat op Instagram en Twitter verhalen deelt van vrouwen die hun hijab hebben afgedaan of dat overwegen.

De ouders van Cebeci reageerden heel verschillend op het journalistieke werk van hun dochter. „Mijn moeder vindt dat ik moet stoppen met schrijven. ‘Het is al erg genoeg dat jij je hoofddoek hebt afgedaan, zet anderen daar niet ook toe aan.’ Ik denk dat ze boos is dat twee nichtjes na mij ook hun hoofddoek hebben afgedaan.”

Cebeci’s vader veranderde van gedachten door haar interviewserie voor Bianet. „Hij belde om te zeggen dat hij geraakt was door de verhalen, en dat hij zich realiseerde dat veel vrouwen heftige dingen meemaken in hun leven, en slachtoffer zijn van fysiek en mentaal geweld. Hij wilde niet langer deel uitmaken van dit onderdrukkingsmechanisme.”

