Hongkongse mediamagnaat steekt personeel hart onder riem vanuit cel

Journalisten in Hongkong moeten „sterk staan” en volhouden. Dat schrijft de Hongkongse mediamagnaat en activist Jimmy Lai in een brief vanuit de gevangenis aan zijn personeel, meldt The Guardian dinsdag. Lai, oprichter van de krant Apple Daily, werd in augustus opgepakt.

De brief is enkele dagen voor de rechtszaak tegen de 72-jarige Lai begint verstuurd. „Vrij je mening uiten is een gevaarlijke handeling”, schrijft de mediamagnaat. „Wees alsjeblieft voorzichtig met het nemen van risico’s. Je eigen veiligheid is belangrijk”. Hij schrijft dat het de taak van journalisten is de gerechtigheid te verdedigen, maar stelt dat de situatie in Hongkong verslechterd is.

Persvrijheid

Het is de eerste keer in maanden dat er bericht komt van Lai, die is opgepakt op verdenking van „samenspanning met buitenlandse mogendheden” en deelname aan twee illegale protesten tegen Chinese inmenging in Hongkong. Bij zijn arrestatie werd de redactie van Apple Daily door honderden agenten binnengevallen. De inval markeerde het begin van een breder neerslaan van de persvrijheid in Hongkong. Zo werd het hoofd van de publieke omroep RTKH vervangen, werden politiek gevoelige programma’s van televisie gehaald en diverse journalisten opgepakt.

Lai hoort vrijdag zijn straf voor deelname aan de illegale protesten; de veroordeling voor de „samenspanning met buitenlandse mogendheden” volgt later. Als hij schuldig bevonden wordt, kan hij een celstraf van maximaal vijf jaar krijgen. Hij staat terecht met enkele andere prominente prodemocratieactivisten. Sinds het uitbreken van de protestgolf in Hongkong zijn meer dan tienduizend burgers opgepakt.

De demonstraties begonnen in maart 2019 vanwege Chinese plannen om een „Nationale Veiligheidswet” in te voeren in Hongkong. Die voorziet in het beknotten van tal van burgerlijke vrijheden, waaronder de vrijheid van meningsuiting en bijeenkomst. De wet werd in 2020 ondanks grote weerstand onder Hongkongers ingevoerd. Sindsdien is het Hongkongse parlement volledig gezuiverd van de democratiegezinde oppositie.