Hongkong moet aantrekkelijk blijven voor de superrijken

Hongkong is misschien geen paradijs voor vrijheidslievende burgers meer, het is nog steeds wel het belangrijkste belastingparadijs in Azië. Het Tax Justice Network, een private organisatie die zich richt op het blootleggen van belastingontduiking en belastingparadijzen, zette Hongkong eerder dit jaar op nummer zeven op de wereldranglijst (en Nederland, overigens, op nummer vier).

De lokale overheid doet er nu ook alles aan om Hongkong zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor de rijken. Het bestuur wil niet dat vermogende partijen als bedrijven en financiële instellingen Hongkong de rug toekeren, nu de invloed van de Communistische Partij van China er sterk is toegenomen. En het bestuur weet ook dat bedrijven en banken heel anders naar Hongkong kijken dan de gemiddelde activist.

De Hongkongse overheid richt zich daarom vooral op belastingvoordeel voor de rijken. Ze heeft voorgesteld de belasting af te schaffen op inkomsten uit investeringen door private investeringsfondsen. Dat is vooral voordelig voor partijen die buiten de beurs om investeren en voor hedgefondsen. De overheid diende het voorstel in februari in. De kans dat het Beijing-gezinde parlement het voorstel deze zomer aanneemt, is groot.

Hongkong, met 7,5 miljoen inwoners, heeft te maken met een uitstroom van kapitaal. De bevolking die Hongkong om politieke redenen verlaat, kan op den duur zo’n 30 miljard euro het land mee uitnemen, zo voorspelde de Bank of America begin dit jaar. Ook buitenlandse bedrijven verlaten Hongkong. Volgens econoom Louis Kuijs, hoofd Asia Economics van onderzoeks- en adviesbureau Oxford Economics, vertrekken nu meer buitenlandse bedrijven dan erbij komen. „Maar het aantal Chinese bedrijven in Hongkong groeit wel, dus bij elkaar is de situatie ongeveer neutraal”, aldus Kuijs.

Minder transparantie

Hongkong lijkt juist die Chinese bedrijven te willen plezieren met een andere maatregel die de transparantie van het Hongkongse systeem ernstig aantast. De metropool gaat stapsgewijs de informatie verminderen die over de eigenaren van in Hongkong gevestigde bedrijven is opgenomen in openbare registers, meldt de Amerikaanse radiozender Radio Free Asia. Dat vergroot de kans op corruptie, criminele activiteiten en witwassen via die bedrijven omdat ze moeilijker openbaar te controleren zijn.

Het lijkt in tegenspraak met een maatregel in februari. Toen meldde de Financial Times dat ook Chinese ambtenaren voortaan gaan vallen onder strikte checks om te voorkomen dat ze geld witwassen via Hongkong.

Toch wil Hongkong vooral superrijke Chinezen met sterke banden met de Communistische Partij de kans blijven bieden hun geld veilig uit China weg te sluizen. Vanuit China is het nog steeds moeilijk geld naar het buitenland over te brengen, maar via een bedrijf in Hongkong lukt dat wel.

Kuijs denkt dat Chinese investeerders hoe dan ook steeds belangrijker zullen worden in Hongkong. „Over tien jaar zal het relatieve gewicht van internationale bedrijven zijn afgenomen, en dat van Chinese bedrijven toegenomen.”

Lees ook: Blijft Hongkong een veilige zakelijke haven?

De grote vraag is het of Hongkong dan lukt nog steeds gezien te worden als ‘los’ van China, als wezenlijk anders. Juist aan die status ontleent het zijn bestaansrecht. „Hongkong moet juridisch los staan van China, het moet ook zijn functie als poort van en naar China kunnen behouden”, stelt Kuijs. „Die functie willen China en Hongkong voor de stad behouden.”

Voorlopig nog ‘brugfunctie’

Dat lukt voorlopig waarschijnlijk ook wel. Want van ontkoppeling van westerse economieën en de Chinese economie is voorlopig waarschijnlijk nog geen sprake. Daardoor blijft de ‘brugfunctie’ van Hongkong behouden. Ontkoppeling is weliswaar hot in de media en het is waarschijnlijk de trend voor de langere termijn, maar de praktijk ziet er toch wat anders uit. Europese bedrijven in China behaalden volgens anonieme bronnen in Beijing vorig jaar hun hoogste winsten ooit. De rode loper ging uit voor technologiebedrijven die op de Chinese markt actief zijn. China heeft bepaalde technologieën nog heel hard nodig. Europa is daarvoor een grotere leverancier dan de VS.

Ook neemt de Chinese im- en export in de praktijk alleen maar toe, dus erg autarkisch is China nu in elk geval nog niet. Van Chinese plannen voor een economie waarin het buitenland een minder belangrijke rol speelt, en binnenlandse productie en consumptie steeds meer, komt in de praktijk nog niet meteen alles terecht.

De rol die transparantie speelt in de aantrekkelijkheid van Hongkong voor buitenlandse banken en bedrijven, blijkt ook relatief. Voor Chinese bedrijven is transparantie hoe dan ook eerder een vijand dan een vriend. En of westerse banken en bedrijven daadwerkelijk uit Hongkong zullen vertrekken als de transparantie er afneemt, is nog de vraag. Daarvoor lijken de belangen om in Hongkong te blijven zitten te groot.

Grootste voordeel van aanwezigheid in Hongkong is vooral de toegang tot de Chinese markt en tot Chinese kapitaalstromen. Die is groter in Hongkong dan in bijvoorbeeld Singapore, want China vertrouwt Hongkong – waarmee de Chinese overheid nauwere contacten heeft – veel meer dan Singapore. „Het is voor een investeringsbank ook moeilijk te verkopen aan je klanten dat je gespecialiseerd bent in de Chinese markt, maar dat je fysiek in Singapore zit”, stel Kuijs.

„Als ik eerlijk ben: een investeringsbank als Goldman Sachs zal ook nooit openlijk zeggen dat ze verhuizen naar Singapore omdat ze de transparantie in Hongkong onvoldoende vinden.” Zo’n uitspraak zou de positie van de bank op de Chinese markt te zeer schaden, en juist Chinese bedrijven gaan in Hongkong naar de beurs. Buitenlandse banken begeleiden die beursgangen. „Analisten kunnen wat dat betreft ook niet volledig eerlijk zijn”, zegt Kuijs.