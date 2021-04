Grapperhaus wil dat NCTV personen kan blijven volgen

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) wil de bevoegdheden van anti-terrorismecoördinator NCTV uitbreiden, zodat de organisatie kan doorgaan met online onderzoek naar individuele personen. Dat heeft de minister dinsdag gezegd in een Kamerdebat naar aanleiding van berichtgeving in NRC. Daaruit bleek dat de coördinator allerlei politieke activisten en religieuze voormannen online volgt, deels zonder wettelijk mandaat.

Tweede Kamerleden wilden van de minister weten hoe het kan dat de NCTV dit jarenlang onbevoegd heeft gedaan. „De NCTV reed honderd kilometer binnen de bebouwde kom, en werd betrapt door de krant”, stelde D66-Kamerlid Hanneke van der Werf . „NRC onthult een compleet onwettige inlichtingendienst.”

Openbare bronnen

Grapperhaus stuurde de Kamer maandag een brief met uitleg, en belooft na de meivakantie met een nieuwe brief te komen, die meer duidelijkheid moet bieden over wat de NCTV wel en niet mag. Dan volgt een nieuw Kamerdebat. Volgens de minister werkt de NCTV naar behoren; de organisatie zou in haar onderzoeken alleen gebruik maken van openbare internetbronnen.

Wel is de coördinator vlak voor publicatie gestopt met online onderzoek naar individuele personen, op verzoek van gemeenten, omdat daarvan het meest duidelijk is dat er onvoldoende grondslag voor is. Grapperhaus zou het „verstandig” vinden als de NCTV bevoegdheid krijgt dit te blijven doen. „Maar misschien moet er dan ook gekeken worden naar een ander toezichtsregime”, zei Grapperhaus. Hij wees op berichtgeving in NRC waaruit blijkt dat de privacytoezichthouder nooit onderzoek deed naar de dataverzameling van de NCTV, terwijl daar wel meldingen over gedaan zijn. Grapperhaus: „Daar moeten we nog eens goed naar kijken.”

Klokkenluiders

SP-Kamerlid Michiel van Nispen vroeg aandacht voor klokkenluiders bij de anti-terrorismecoördinator. NRC sprak voor haar onderzoek veertien (oud-)medewerkers. Zij zullen niet worden aangepakt, verzekerde Grapperhaus. „De mensen die gesproken hebben: daar staat geen enkele repercussie op. Zo kent u mij.”

Ook stelt de NCTV disciplinair onderzoek in naar topambtenaar Paul Abels, die jarenlang de analyse-afdeling leidde waar het online onderzoek plaatsvindt. Voor publicatie dreigde Abels in een sms aan NRC dat het „voor de veiligheid van je bronnen” beter zou zijn bepaalde passages te schrappen. Er zou justitieel onderzoek naar de bronnen volgen. Ook deelde hij op Twitter zijn ongenoegen over privacyregels. Minister Grapperhaus zei dat hij de tweets „verre van” zich werpt.

