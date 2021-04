Gezondheidsautoriteiten VS roepen op tot pauze met Janssen-vaccin

De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten adviseren dinsdag om de vaccinatiecampagne met het Janssen-vaccin tegen Covid-19 tijdelijk stop te zetten nadat zes ontvangers van het middel binnen twee weken een zeldzame vorm van bloedstolsels ontwikkelden. Dat meldt de Amerikaanse toezichthouder FDA, die het advies later op dinsdag zal toelichten.

Volgens de FDA gaat het om zes vrouwen tussen de 18 en 48 jaar. Een van hen is gestorven en een andere vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de Verenigde Staten hebben tot dusver zeven miljoen inwoners het vaccin van Janssen gekregen. De verwachting is dat president Joe Biden alle federaal aangestuurde vaccinatielocaties waar met het Janssen-vaccin wordt geprikt, zal opdragen het prikken te onderbreken. Zo kan er nader onderzoek gedaan worden naar een mogelijk verband tussen het vaccin en de ernstige bijwerking. Andere priklocaties worden door de staten zelf beheerd, maar de overheid zal ook hen oproepen tijdelijk te stoppen met het vaccineren met het middel van Janssen.

Een dergelijke prikstop zorgt mogelijk voor vertraging in het vaccinatieprogramma van de Verenigde Staten, al leunt dat ook sterk op de vaccins van Pfizer en Moderna. Het lijkt erop dat het Janssen-vaccin eenzelfde reactie in het immuunsysteem uitlokt als mogelijk is gebeurd bij het AstraZeneca-vaccin. Dat middel is nog niet goedgekeurd in de Verenigde Staten.

Het coronavaccin van Janssen, een farmaceutisch bedrijf uit Leiden en de dochteronderneming van het Amerikaanse Johnson & Johnson, werd tot dusver alleen in de Verenigde Staten gebruikt. Nederland kreeg deze week de eerste levering binnen, bijna 80.000 doses. Het demissionaire kabinet wil die gebruiken om het gat te vullen dat is ontstaan door de prikpauze met het AstraZeneca-vaccin voor Nederlanders onder de 60 jaar.

In totaal heeft Nederland 11,3 miljoen doses van het Janssen-vaccin besteld. Vooralsnog heeft het Amerikaanse besluit geen consequenties voor de Nederlandse vaccinatiecampagne met het middel, laat een woordvoerder van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) desgevraagd weten.

