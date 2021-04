Franse Senaat verscherpt wet tegen separatisme

Na de Assemblée Nationale in februari heeft maandagavond ook de Franse Senaat de wet tegen het separatisme goedgekeurd. Maar de Senaat, waar de conservatieven in de meerderheid zijn, heeft het wetsontwerp van de regering wel flink aangescherpt.

De senatoren stemden voor amendementen om moeders met hoofddoek te verbieden aan buitenschoolse activiteiten deel te nemen, om de burkini te verbieden in zwembaden, en de hoofddoek bij sportieve evenementen. De hoofddoek wordt helemaal verboden voor vrouwen jonger dan achttien in de publieke ruimte.

De wet tegen het separatisme (officieel: ter versterking van het respect voor de principes van de Republiek) komt er op initiatief van president Emmanuel Macron, die er de aanzet toe gaf in een speech in Les Mureaux in oktober vorig jaar. Volgens Macron is het ‘islamistische separatisme’ (ook wel: de radicale of politieke islam) een bedreiging voor de Republiek.

Versnelde behandeling

De moord op onderwijzer Samuel Paty door een extremistische moslim op 16 oktober vorig jaar gaf een extra impuls aan het wetsontwerp, en de regering vroeg om een versnelde procedure. Dat wil zeggen dat elke kamer slechts één lezing krijgt in plaats van dat de tekst als een pingpongballetje heen en weer gaat tussen Assemblée en Senaat.

Het wetsontwerp zoals het eerder in de Assemblée is goedgekeurd maakt onder meer een strengere controle mogelijk van islamitische verenigingen, van de buitenlandse financiering van moskeeën, en van het thuisonderwijs. Het verscherpt ook de strijd tegen maagdelijkheidscertificaten en polygamie. Het wetsontwerp wordt gedragen door Macrons minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin, die onlangs nog voor ophef zorgde door de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen tijdens een tv-debat te verwijten dat zij te ‘soft’ is over de islam.

Maar de conservatieven vinden precies hetzelfde van de regering. „Deze tekst regelt helemaal niets,” zei Bruno Retailleau, de fractieleider van Les Républicains, in december over het oorspronkelijke wetsontwerp. „Had hij de laatste drie aanslagen voorkomen? Nee, want die zijn gepleegd door migranten, en deze tekst zegt niets over de migratiechaos.”

Retailleau betreurde het ook dat het wetsontwerp het ‘islamisme’ niet met naam noemt. Hoewel iedereen weet dat het wetsontwerp over de islam gaat, mag dat er niet letterlijk instaan. Zo staat er niet ‘hoofddoek’ maar wel ‘religieuze symbolen’, niet ‘moskeeën’ maar wel ‘gebedshuizen’.

Thuisonderwijs

Dat heeft tot gevolg dat de tekst in principe ook op andere religies van toepassing is, waaronder het christendom. Het enige artikel dat in de Senaat werd afgezwakt is dat over het thuisonderwijs. De regering ziet het als een vorm van separatisme als moslimouders hun kinderen van school halen, en wil dat zij daar voortaan toestemming voor moeten vragen.

De eigen katholieke achterban indachtig vonden de conservatieven dat een stap te ver te gaan. De Franse bisschoppen hebben het hele wetsontwerp eerder scherp veroordeeld. Zij vinden dat het alle gelovigen bestempelt als onbetrouwbare sujetten.

De amendementen waarmee de Senaat heeft ingestemd worden niet automatisch wet. Een gemengde commissie van de twee kamers moet nu tot een compromistekst zien te komen. De regering heeft aangedrongen op spoed, en volgens een woordvoerder van de Senaat is begin mei het streefdoel.

De linkse partijen in het Franse parlement betreuren vooral het ontbreken van een sociaal luik in de wet, zoals president Macron in Les Mureaux had beloofd. Want Macron had in zijn speech over het separatisme ook toegegeven dat er wijken zijn in Frankrijk waar de Republiek zijn beloftes niet is nagekomen.

Links Frankrijk zit sowieso al enige tijd in de verdediging. In de periode dat het parlement over de wet debatteerde hebben regeringsleden polemieken gecreëerd over het ‘islamogauchisme’ (islamo-linksisme), een vermeend samenwerkingsverband tussen islamisten en linkse activisten op thema’s als kolonisatie en racisme, en over de studentenvakbond Unef.

De bond wordt verweten interne vergaderingen te hebben georganiseerd over discriminatie waarbij bepaalde groepen niet waren uitgenodigd. Op het laatste moment heeft de Senaat nog een amendement gestemd waardoor verenigingen kunnen worden verboden als zij mensen weren op basis van kleur of afkomst.

Zelfs sommige centristische senatoren vonden het debat in de Senaat soms een beetje doorschieten. „Het heeft niet veel gescheeld,” zei Nathalie Goudet van de centrumrechtse partij UDI, „of mijn collega’s hadden een amendement ingediend om de babouches te verbieden”, een verwijzing naar de traditionele Marokkaanse sloffen.