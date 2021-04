Onze oude vriend Jan is op bezoek, zeventig jaar inmiddels. De familie van ver weg wil dat hij op Facebook gaat. Niks voor Jan, maar nee zeggen kan hij ook niet. Of wij een foto willen maken. Tuurlijk, we maken er wel dertig en hij mag de mooiste uitzoeken. Hij kijkt en hij kijkt nog eens. Teleurstelling is geen goede omschrijving voor zijn blik. Het goede woord is verbijstering. „Mijn God,” zegt hij, „hoe heb ik het zover kunnen laten komen?”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl