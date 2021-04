Een vreemde omhelzen

Als Amerikanen ergens goed in zijn, is het een streep zetten, de bladzijde omslaan, de lei schoonvegen en met ongebroken optimisme een nieuw leven beginnen. Des te opvallender vind ik altijd met hoeveel geduld ze hun doden bewaren. Naast elke stad liggen de dodensteden. Over tientallen jaren, over een eeuw, lopen de bezoekers over de begraafplaatsen van New York en dan zeggen ze tegen elkaar: wat is er gebeurd in 2020 dat hier juist sinds dat jaar zoveel mensen liggen?

De peer bloeit op begraafplaats Greenfield op Long Island, New York. Op het hoogtepunt van de coronacrisis, in april vorig jaar, werden hier 237 mensen begraven. Daarna nam dat iets af, maar ook na de zomer zijn er nog elke maand veertig tot zestig coronadoden bij gekomen. En dan geldt er op Greenfield (70 hectare) nog een bijzondere bepaling: op deze goedkoopste begraafplaats in en om New York – 6.000 dollar per graf – mogen alleen doden te ruste worden gelegd die geparenteerd zijn aan families die er al liggen. De Hutton’s, de Davisons, de Lyons met hun familiegraven.

De voorouders van Deborah Salant (66) liggen hier ook. Ik kijk op het graf van David Freeman Dodge, die in 1923 overleed. Om hem heen is nog plaats voor vier doden, had Deborah Salant gezegd. Zelf wil ze niet op Greenfield begraven worden, maar bij haar ouders een eindje verder, op Farmingdale. Ze heeft geen kinderen. „De bloedlijn eindigt bij mij.” Daarom had ze bedacht dat ze de vier plaatsen rond haar overgrootvader ter beschikking wil stellen aan coronadoden wier families geen graf kunnen betalen, en die nog altijd in koelcontainers liggen te wachten op een laatste rustplaats.

‘Covid is still here. Wear a mask.’ Een bord boven highway West 495, van Queens naar Long Island. In New York zijn de bewoners van de armere wijken in Queens en The Bronx het hardst getroffen door de epidemie – 15.784 doden tot nu toe. Daarom geeft president Biden vanaf deze week elk gezin dat een coronadode betreurt een tegemoetkoming in de begrafeniskosten van maximaal 9.000 dollar. „De kosten zijn astronomisch”, zegt Salant. „Het enige wat je als burger kunt doen, is een vreemde omhelzen. Ik kon mijn graf geven.”

Op dit hoekje van Long Island waar Salant en haar man wonen, overleed eerst de eigenaar van de diner om de hoek aan corona en daarna de vader van een buurvrouw. „Er is hier niemand die niet iemand kent die eraan is overleden”, zegt ze. Ze schreef een toespraakje voor in de gemeenteraadsvergadering: maak gedurende de epidemie alsjeblieft een uitzondering op de regel. Sta de honderden bezitters van grafrechten toe die grond aan iemand te schenken die zijn eigen begrafenis niet kan betalen. Voordat ze had gesproken, had de raad haar voorstel aangenomen.

Ik ging naar New York om te zien hoe de stad erbij ligt. De Verenigde Staten „om de hoek” van de coronacrisis, zoals ze dat zelf noemen. Geldt dat ook voor de grootste stad van het land, die het hardst van allemaal is getroffen? New York is het afgelopen jaar een en andermaal doodverklaard. Door oud-president Trump. Door de New York Post. Toeristen zie je er niet meer. Restaurants zijn voorgoed gesloten. Bedrijfjes failliet. Bewoners zijn verhuisd naar het veilige platteland. Huizenprijzen zijn gekelderd.

Daarom ging ik eerst kijken op de begraafplaats. Omdat elke dood ook een wederopstanding in zich bergt. De doden zijn geborgen, de stad kan verder.