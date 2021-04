Defensie bezuinigde in tien jaar tijd minder dan beoogd

De bezuinigingen binnen Defensie die tien jaar geleden na de kredietcrisis werden aangekondigd, zijn „voor aan aanzienlijk deel” niet gerealiseerd. Dit stelt de Algemene Rekenkamer in een dinsdag verschenen rapport. Daarin wordt het onder meer „ontluisterend” genoemd hoe het Rijk op kosten is gejaagd door „onzorgvuldige besluitvorming” rondom de geplande, maar later afgeblazen verhuizing van het Korps Mariniers naar Vlissingen. Met de verhuizing, ooit ingezet met het idee kosten te drukken, is uiteindelijk een kleine 1 miljard euro meer gemoeid dan in 2012 aan de Tweede Kamer is verteld.

Behalve naar de Marinierskazerne deed de Algemene Rekenkamer onderzoek naar drie grote bezuinigingsoperaties bij Defensie: het afstoten van mijnenjagers, transporthelikopters en gevechtstanks. De conclusie is dat er na tien jaar in totaal 46 procent minder is bezuinigd dan beoogd.

De Rekenkamer vindt het ook vreemd dat het kabinet, na de geplande verkoop van 116 eigen gevechtstanks, besloot om vervolgens te gaan betalen voor het gebruik van Duitse tanks. „Als tanks eerst worden afgestoten en vrij snel daarna weer worden teruggeleaset kan de Algemene Rekenkamer niet tot een andere conclusie komen dan dat er sprake is van een ondoelmatig beheer van publieke middelen”, aldus het rapport.

