De koningscobra doet soms aan maagdelijk moederschap

Net als veel andere slangensoorten blijken ook koningscobra’s zich te kunnen voortplanten zonder partner. In Scientific Reports beschrijft een internationaal team van biologen hoe dat gaat.

Maagdelijke voortplanting komt vaker voor in het dierenrijk. Meestal is er sprake van ‘facultatieve parthenogenese’, wat betekent dat het voortplanten partnerloos kán, maar ook vaak genoeg met partner gebeurt. Bij enkele soorten, zoals de marmerkreeft en een bepaalde klasse van raderdiertjes – de Bdelloidea – vindt er altíjd parthenogenese plaats.

In gewervelde dieren werd maagdelijke voortplanting voor het eerst omschreven in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Dat het verschijnsel ook vaak bij slangen voorkomt, beschreven twee Amerikaanse biologen, eveneens bij het huidige onderzoek betrokken, in 2016 in het Biological Journal of the Linnean Society. Maar bij de koningscobra (Ophiophagus hannah) was nog nooit maagdelijke voortplanting waargenomen – tot nu.

Dat vrouwtje had nooit een mannetje gezien Freek Vonk onderzoeker

In het artikel in Scientific Reports beschrijven de onderzoekers hoe een koningscobravrouwtje, in 2012 vanuit Sumatra geïmporteerd, in haar eentje in een terrarium werd gehouden. „Dat vrouwtje had nooit een mannetje gezien”, zegt co-auteur Freek Vonk aan de telefoon. Hij is onderzoeker bij Naturalis en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. „Maar in 2015 legde ze 24 eieren. Twee daarvan waren bevrucht: allebei mannetjes, dus klonen waren het niet.” Beide slangetjes stierven na enkele dagen.

Door het genoom van de slangen te onderzoeken ontrafelden de biologen dat er sprake is van een specifieke vorm van ongeslachtelijke voortplanting: automixie met terminale fusie.

„Bij slangen wordt het geslacht op een andere manier bepaald dan bij mensen”, zegt Vonk. „Bij ons hebben vrouwen twee X-chromosomen, en mannen één X-chromosoom en één Y-chromosoom. Vrouwelijke slangen hebben één Z-chromosoom en één W-chromosoom, en mannetjes hebben twee Z-chromosomen. Net andersom dus. Automixie – ‘zelf mixen’ – houdt in dat het vrouwtje tijdens het rijpen van de eicellen haar eigen erfelijk materiaal zodanig husselt dat er nieuwe chromosomencombinaties ontstaan, waaronder de geslachtschromosomen: tweemaal W of tweemaal Z. Die eerste combinatie is niet levensvatbaar, die tweede combinatie levert altijd mannelijke nakomelingen op.”

Handige evolutionaire strategie

In plaats van met een spermacel smelt de eicel bij automixie met een poollichaampje samen, legt Vonk uit. „Een poollichaampje is een bijproduct van de meiose, het proces dat de rijpe eicel produceert, en is eigenlijk een soort afval. Het bevat net zoveel erfelijk materiaal als de cel die is uitverkoren om eicel te worden. De term ‘terminale fusie’ slaat erop dat er bij een celdeling drie poollichaampjes ontstaan, en dat de eicel samensmelt met het laatste van de drie.”

Op korte termijn is deze vorm een handige evolutionaire strategie, zegt hij. „Zo kunnen vrouwtjes zich toch voortplanten, ook als er geen mannetjes in de buurt zijn. Maar op de langere termijn kan deze vorm van extreme inteelt voor veel problemen zorgen.” Juist omdat parthenogenese vaak ontstaat in onnatuurlijke situaties, is het een verschijnsel dat relatief vaak optreedt in dierentuinen of bij particuliere eigenaars. „Al kun je je voorstellen dat je zulke ongeslachtelijke voortplanting ook steeds vaker in het wild tegenkomt als de aantallen binnen een soort achteruithollen.”