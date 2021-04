De avondklok jaagt ons naar huis

Zoevende fietsers op de paden en ongeduldige auto’s voor het stoplicht. Het is een bekend gezicht voor wie vlak voor de avondklok op straat om zich heen kijkt. Iedereen haast zich naar huis voordat na klokslag 22.00 uur (tot voor kort 21.00 uur) de straten zijn verlaten.

Dat het gedrag van verkeersdeelnemers door de avondklok verandert, blijkt onder meer uit snelheidsmetingen van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Met hulp van NDW analyseerde NRC de gemiddelde snelheid van honderd meetpunten langs snelwegen verspreid over Nederland, in verschillende weken van dit en vorig jaar.

In die metingen is duidelijk de haast op de weg te zien: vooral in het half uur voor de avondklok ingaat, stijgt de snelheid relatief snel met enkele kilometers per uur. Dat geldt voor zowel de eerste periode van de avondklok, toen deze om 21.00 uur aanving, als voor de eerste week van april. Vanaf 31 maart is de avondklok met een uur verlaat naar 22.00 uur. Dat automobilisten vooral ’s avonds en ’s nachts harder rijden, is niet verrassend, benadrukt Marthe Uenk-Telgen, verkeerskundige van het NDW. „We weten dat minder verkeer op de weg uitnodigt tot harder rijden. Maar hier springt de piek net voor en na de avondklok er wel uit.”

Lees ook: Meer fietsers omgekomen in coronajaar

Niet meer boetes uitgedeeld

De vraag is wat de gevolgen zijn van de hogere snelheden op de weg. Snelheidsboetes zijn in elk geval, voor zover het Centraal Justitieel Incassobureau – de uitvoeringsorganisatie van de overheid die onder meer boetes int – het weet, niet méér uitgedeeld dan voor de avondklok. Mensen zullen misschien harder rijden, maar dat kan nog steeds binnen of rond de maximumsnelheid zijn. Volgens de politie worden geen extra snelheidscontroles uitgevoerd rond die tijd.

Ook bij Flitsmeister, een app die aangeeft waar flitsers staan, komen niet meer meldingen dan normaal binnen. „In de eerste week van de avondklok zien we dat het aantal gemelde flitsers stevig daalde, maar in de weken erna kwam dit weer op het oude niveau”, aldus Flitsmeister-directeur Jorn de Vries. „We zien alleen dat er minder files staan, door de betere spreiding van het verkeer.”

Het veranderde gedrag van verkeersdeelnemers is misschien beter terug te zien in de fijnmazige ongevallengegevens van de politie en autosnelheden van verkeerskundig ict- bureau VIA. Om een verkeersveiligheidsprofiel van wegen in Nederland te maken, kijken VIA-onderzoekers onder meer naar op hoeveel wegen harder dan de maximumsnelheid wordt gereden. Ook deze cijfers laten zien dat vlak voor de avondklok nog even op het gas wordt getrapt. „Het avondklokeffect is direct terug te zien”, aldus Erik Donkers, verkeersveiligheidsexpert voor VIA. Zowel op snelwegen als op N-wegen als in de bebouwde kom wordt rond die tijd vaker te hard gereden. Bij wegen in woonwijken is die stijging minder goed te zien.

Opvallend zijn ook de cijfers over verkeersongevallen van de Smart Traffic Accident Reporting (STAR), een samenwerking tussen politie, verzekeraars en VIA. Afgelopen maanden vonden er gemiddeld zo’n 150 à 250 ongevallen plaats per dag. Het minimum ligt in de heel vroege ochtenduren, de avondspits kent een piek.

Die avondpiek is in de maanden sinds de avondklok niet meer te zien en heeft plaatsgemaakt voor een kleine opleving tussen 20.00 en 21.00 uur. „Maar vooral bij het aantal slachtoffers per uur zie je een piek”, zegt Sjoerd Broos, data-analist voor VIA. „Het kan zijn dat mensen harder rijden omdat ze haast hebben of wat gestrest zijn, en daardoor fouten maken. Een combinatie van die twee kan een hoger risico geven op gewonden of doden bij een ongeval.”

Kwetsbare verkeersdeelnemers

Die trend in de ongevallen- en slachtoffercijfers is vergelijkbaar met de conclusies uit het vorige week gepubliceerde STAR-rapport, Een jaar onderweg met Corona. Daarin staat dat het aantal verkeersongevallen vorig jaar sinds de (gedeeltelijke) lockdown in maart sterker afnam dan het aantal verkeersslachtoffers, in vergelijking met voor de maatregelen. „Opvallend hieraan is dat juist als er minder verkeer is door de Covid-19-maatregelen, de kwetsbare verkeersdeelnemers [voetgangers en fietsers] er in negatieve zin uitspringen.”

Vorig jaar lag het totaal aantal verkeersongevallen op zo’n tachtigduizend, ruim 20 procent lager dan in een ‘normaal’ jaar wordt verwacht. Onder andere de invloed van jongeren in het verkeer, die daaraan minder deelnemen tijdens schoolsluitingen en meer tijdens vakantie in eigen land, is volgens het rapport goed terug te zien in de slachtoffercijfers.