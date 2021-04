Als alle mensen die werkzaam zijn in de sector Zorg en Welzijn een bonus krijgen zal de hoogte daarvan dalen tot tussen de 200 en 240 euro, schat de minister. Demissionair Minister Tamara van Ark voor Medische Zorg (VVD) tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer van 9 februari 2021. Foto Bart Maat/ANP

„De bonus is bedoeld als blijk van waardering voor die zorgverleners die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd bij de zorg voor Covid-19 patiënten of in de strijd tegen Covid-19”, schrijft Van Ark. Bij een keuze voor een bonus van 500 euro „is een brede toekenning helaas niet mogelijk”, stelt ze. In dat geval gaat de bonus naar mensen die veel zorg aan coronapatiënten leveren en/of in sectoren werken met een hoog ziekteverzuim waardoor de werkdruk extra hoog is.

Van Ark wil voorkomen dat er opnieuw meer geld wordt uitgegeven dan begroot. Vorig jaar kregen zorgmedewerkers een bonus van 1.000 euro. Die was niet voor iedereen bedoeld, maar omdat veel zorginstellingen ruime aanvragen deden werd het budget overschreden. In totaal is er nu 720 miljoen euro beschikbaar voor de bonussen, terwijl dat vorig jaar na een ophoging ruim 2,2 miljard euro was.

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) weet nog niet hoe hoog de nieuwe zorgbonus wordt en wie hem moet ontvangen. Of alleen zorgmedewerkers die veel te maken hebben met Covid-19 patiënten krijgen een bonus van 500 euro of alle zorgmedewerkers krijgen een bonus van tussen de 200 en 240 euro, schrijft ze aan de Tweede Kamer . Volgens de minister is het verdelen van het door de Kamer vastgestelde budget voor de bonussen „een dilemma”.

GGZ-patiënten, ME en ambassademedewerkers eerder gevaccineerd

Een aantal groepen krijgt voorrang bij het vaccineren tegen het coronavirus, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) aan de Tweede Kamer. Het gaat om ongeveer 13.000 mensen die beschermd wonen in de GGZ, 2.200 GGZ-patiënten in kleinschalige wooninitiatieven, leden van de Mobiele Eenheid en medewerkers van ambassades en Consulaten-Generaal en hun families.

Volgens De Jonge is ervoor gekozen ME’ers eerder in te enten omdat er voldoende personeel moet zijn om in te grijpen bij eventuele verstoringen van de openbare orde: „De specifieke kwaliteit van de ME is schaars en besmettingen en quarantaine leiden direct tot inzetproblemen”, schrijft hij in de brief aan de Kamer.

Medewerkers van ambassades en consulaten die geen toegang hebben tot EMA-goedgekeurde vaccins krijgen voorrang, omdat ze „wonen en werken in landen met forse corona-uitbraken en gebrekkige medische voorzieningen, waardoor er geen sprake is van een veilige werkomgeving”.

De GGZ-patiënten krijgen vaccins van Pfizer of Moderna, ambassadepersoneel waarschijnlijk van Janssen en voor de ME is het type vaccin nog niet bekend. Wanneer ze precies worden ingeënt moet nog worden bepaald.

‘Vaccin hoort bij gedegen voorbereiding op Spelen’

Dinsdag lekte al uit dat ook Olympische en Paralympische sporters voorrang krijgen bij de vaccinatie. „Zo zorgen we er voor dat zij optimaal in staat zijn om de prestaties te leveren waarvoor ze al jaren in training zijn”, schrijft De Jonge daarover. „Optimaal kunnen presteren op het podium van Olympische en Paralympische Spelen is ook een aansprekend middel om ons land internationaal op de kaart te zetten. Een gedegen voorbereiding voor topsporters inclusief vaccinatie hoort hierbij”.

De Olympische Spelen van Tokio beginnen volgens planning op 23 juli en de Paralympische Spelen op 24 augustus.