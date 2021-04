Commerciële testbedrijven woest op Open Nederland

Een groep van zo'n twintig commerciële coronatestbedrijven is verbolgen over de manier waarop Stichting Open Nederland het zogenaamde toegangstesten heeft aanbesteed. „Kleine ondernemers worden kapot gemaakt”, zegt Maarten Cuppen, directeur van HealthCheckCenters, een van de bedrijven die vrezen uitgesloten te worden van het gesubsidieerde toegangstesten. Dinsdag spanden zij een kort geding aan tegen de stichting. De zaak dient donderdag.

Open Nederland, een stichting onder leiding van oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp, wil in samenwerking met de overheid de samenleving deels heropenen door op grote schaal te testen op het coronavirus. Met een recent negatief testbewijs op zak kan iemand relatief veilig weer deelnemen aan evenementen of horecabezoek.

De ambities zijn fors: in mei wil Open Nederland zo’n 400.000 toegangstesten per dag afnemen. Het ministerie van Volksgezondheid trok maar liefst 925 miljoen euro uit voor de stichting, becijferde Follow the Money dinsdag. Toezicht op de besteding van dat geld zou bovendien ontoereikend zijn, schreef de website.

Eigen testnetwerk

Het overheidsgeld moet via de stichting naar commerciële testbedrijven gaan. Open Nederland wil samen met hen een landelijk testnetwerk opzetten, omdat de GGD-capaciteit uitsluitend voor testen met een medische reden is. Maar een deel van deze bedrijven vindt de procedure te onduidelijk en de voorwaarden te streng, blijkt uit een brief die afgelopen vrijdag naar de stichting gestuurd werd. Volgens deze bedrijven – waaronder de bedrijven achter het Huisartslab, spoedtest.nl en arbocovid.nl – is er sprake van „potentiële schendingen van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de beginselen van het aanbestedingsrecht”. Zij vrezen op „onrechtmatige wijze uitgesloten te worden van het evenemententesten”.

Cuppen hekelt onder meer de korte tijd voor de toelating. „Eind maart stond er een advertentie in de krant. Op 7 april was er vervolgens een online voorlichtingsbijeenkomst. We konden geen vragen stellen. Het was een oekaze van wat er aan zat te komen.” De deadline voor de aanmelding is eind deze week. En door de eisen aan ict-infrastructuur – de teststraten moeten aansluiten bij een afsprakensysteem en de CoronaCheck-app – hebben kleine teststraten het nakijken, terwijl zij soms al maanden een nuttige dienst leverden voor de volksgezondheid, zegt Cuppen.

We krijgen heus niet zomaar een zak geld Tom Middendorp stichting Open Nederland

De testbedrijven – die naar eigen zeggen samen tweehonderd teststraten beheren – vinden het ook oneerlijk dat hun concurrent Lead Healthcare voor enkele pilots al zaken deed met de stichting. Van een eerlijk speelveld kan door die voorsprong geen sprake zijn, blijkt uit de dagvaarding. Zij vinden dat ieder bedrijf dat coronatesten aanbiedt gewoon met het toegangstesten mee moet kunnen doen.

Kritiek 'voorbarig'

Generaal Middendorp vindt de kritiek en het kort geding van de testbedrijven „voorbarig”, zo laat hij in een videogesprek weten. „We doen die marktuitvraag juist om zo veel mogelijk partijen te betrekken. Ik zou tegen die bedrijven zeggen: probeer het. Doe gewoon mee. En als je in dat traject onheus bejegend wordt, dan heb je daarna alle recht van spreken.”

Van een ongelijk speelveld is volgens hem geen sprake. „We hebben Lead Healthcare alleen maar in het begin gebruikt om het concept te testen. Zij moeten zich nu ook gewoon weer inschrijven.”

Wel is stichting Open Nederland op zoek naar de grotere testbedrijven, erkent Middendorp. „We moeten 400.000 testen op de mat leggen. Dat betekent dat we er drie complete GGD’s bij moeten genereren. Dat is echt een megaoperatie, waar we bedrijven met enige slagkracht voor nodig hebben.”

Van ontoereikend toezicht is volgens hem geen sprake. „Per week leggen wij verantwoording af aan het ministerie van Volksgezondheid: financieel, maar ook of we de doelstellingen halen. We krijgen heus niet zomaar een zak geld van VWS.”