Collega’s als Pieter Omtzigt zijn onmisbaar

Ik heb natuurlijk geen verstand van politiek, daar heb ik gelukkig mijn collega’s van de Haagse redactie voor – wat zijn ze goed hè? En toch denk ik de laatste tijd best vaak aan Kamerlid Pieter Omtzigt.

Want Pieter Omtzigt! Een strijder voor de waarheid. Iemand die opkomt voor de zwakkeren, de slachtoffers van de Toeslagenaffaire. Iemand die iedereen – van pers, premier tot rechtspraak – met kritiek om de oren slaat en daardoor ‘een functie elders’ moest krijgen. Je moet er natuurlijk altijd voor waken van iemand een heilige te maken. Maar een beetje een Robin Hood is hij wel, toch?

Mijn collega Peter de Bruijn, die cinema als specialisme heeft, zag vorige week al parallellen met de film Mr. Smith Goes to Washington waarin James Stewart als Pieter Omtzigt de hele corrupte kliek weet te verslaan.

Ik zie zelf ook parallellen, in mijn eigen vakgebied, namelijk op de werkvloer en hoe mensen daar met elkaar (proberen) samen te werken. Ik zie Pieter Omtzigt als ‘de collega die zijn werk te goed doet’. Iemand die zijn collega’s erop wijst dat ze er een puinhoop van maken en voortdurend z’n baas in verlegenheid brengt. De buitenwacht draagt hem op handen, maar intern is hij een hoofdpijndossier. Toen ik er op Twitter naar vroeg bleken meer mensen in Omtzigt een archetype te zien.

‘Hij is de collega die op het eind van een vergadering als iedereen al opgelucht naar zijn jas wil grijpen, toch nog vijf indringende vragen wil stellen”, schreef een lezer. Hij legt de lat hoog, misschien wel té hoog, schreven anderen, en geeft collega’s daarmee het gevoel dat ze tekortschieten. Hij is een voorbeeld, maar ook een confrontatie, een bedreiging.

„Omtzigt is de competente eikel” die zegt waar het op staat, vond een lezer. Geen enkel team kan zonder, maar je moet er ook weer niet te veel van op je afdeling hebben.

Want kritiek staat binnen een organisatie vaak gelijk aan ‘lastig zijn’ en veel collega’s houden niet van lastige mensen, schreven lezers. ‘Omtzigt-achtigen’ dulden ook vaak geen tegenspraak. Zijn weinig concessiebereid. Worden als pennenlikkers, zeikerds, wijsneuzen, of mierenneukers betiteld. Stroef om mee samen te werken, ook.

Tegelijkertijd is tegengas essentieel om verder te komen, of om de waarheid boven tafel te krijgen, schreef een lezer. Types als Omtzigt zijn daarom onmisbaar.

Het is niet voor niks dat dit soort collega’s vaak or-lid wordt, of toezichthouder, schreven lezers. Ze zijn de perfecte luis in de pels. Ze kennen alle regels, afspraken en procedures en houden ervan om dossiers te vreten. „Ze leggen zaken op tafel die anderen moeten oplossen”, schreef een lezer.

Bazen zijn vaak al helemaal niet dol op het archetype Omtzigt, schreven lezers.

Ja goede bazen zijn blij met kritiek, ook al wordt die soms wat onhandig gebracht. Maar slechte bazen zien in dergelijke collega’s vaak een persoonlijke aanval. Ze zijn de bedreiging voor elke omhooggevallen manager. De gelederen dienen wel gesloten te blijven, schreven lezers cynisch. Het is natuurlijk niet voor niets dat or-leden ontslagbescherming hebben.

Wat dat betreft citeer ik hier graag ‘de wet van Japke-d. Bouma’: je mag best gelijk hebben en iedereen en alles doorzien op je werk, als je dat maar niet voortdurend bij je baas onder de neus wrijft waar iedereen bij zit. „Meelullen brengt je vaak het verst”, schreef een lezer. Maar dat deed Pieter Omtzigt niet. Een ‘lone wolf’ werd hij ook genoemd, en iemand die het risico loopt zijn eigen graf te graven.

Want dat voorspelden veel lezers: collega’s van het archetype Omtzigt worden vaak naar een zijspoor gerangeerd. De ‘functie elders’ maakte veel mensen woedend, maar verbaasde eigenlijk ook weer niet.

Kijk ook naar klokkenluiders, die vaak het veld moeten ruimen, werd geschreven, daar lijkt het op. Zonder steun lopen ze het risico in een isolement te raken, of in een burn-out.

Maar ook als ze wél steun krijgen, is dat geen makkelijke weg. Want dan is de enige logische stap dat het hele systeem, het hele bedrijf, en alle tot dan toe geldende structuren op de kop moeten, en wie heeft daar nu zin in – een tussenweg lijkt er niet te zijn.

„Dit zijn de collega’s van wie iedereen ten onrechte denkt dat de problemen zijn opgelost als die persoon vertrekt”, schreef een lezer. „Het zijn vaak mensen die drie jaar later gelijk krijgen, als ze al weg zijn”, een ander.

Ik weet niet hoe het met Pieter Omtzigt verder gaat en er spelen vast veel meer zaken dan nu bekend is. Maar ik denk wel te weten wat het risico is. En dat is dat Omtzigt uit de Kamer verdwijnt, de Toeslagenaffaire in de doofpot belandt en er niets voor de slachtoffers en voor ons verandert. Dat zou een schande zijn en is om gek van te worden.

Het is maar goed dat ik geen verstand heb van politiek.

Hoe was jouw week? Tips voor Japke-d. Bouma via @Japked op Twitter.