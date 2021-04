Deze bloedige mindfuck van de zoon van David Cronenberg krijg je lastig uit je hoofd

Is Brandon Cronenberg een epigoon? Bij Antiviral, zijn speelfilmdebuut uit 2013, klonk scepsis. Vader David Cronenberg was een specialist in kil cerebrale ‘body horror’ voor hij in de 21ste eeuw meer mainstream werd. Antiviral – een dystopie waarin fans grof geld betalen voor de ziektekiemen van hun idolen –sampelde pa’s vroege werk nadrukkelijk. Possessor doet dat ook: denk orgiastisch bloedvergieten in een ambiance van koele vervreemding en 20ste-eeuwse technologie. Maar erg bekwaam, in een film op het snijpunt van sf, horror en thriller die complexe vragen opwerpt over identiteit.

Tasya Vos (Diana Riseborough) neemt in dienst van een luguber concern via een implantaat tijdelijk lichamen over om moorden te plegen. Na het werk ‘zelfmoordt’ ze haar gast en keert terug in eigen lichaam. Maar bij haar laatste opdracht – een bloedbad met keukengerei – verloopt die zelfmoord moeizaam. Heeft Tasya haar gastlichamen wel onder controle? En wat doet het geweld met haar? Werk en gezin kan ze steeds moeilijker scheiden. In die wankele toestand treft Tasya een gastheer die terugvecht: de wrokkige Colin Tate (Christopher Abbott) die moet afrekenen met zijn lompe schoonvader (Sean Bean). Al snel worstelen twee zielen in zijn borst, dat geeft Possessor suspense: wie controleert Colin? Wie moordt er überhaupt? Tasya, of is zij slechts een fluisterstem in Colins hoofd die zijn duistere impulsen aanmoedigt?

Possessor is een bloedige mindfuck die je lastig uit je hoofd zet. Brandon Cronenberg bewijst zijn eigen talent; er zijn slechtere voorbeelden dan zo’n vader.

Sciencefiction Possessor Regie: Brandon Cronenberg. Met: Andrea Riseborough, Christopher Abbott. Te zien via o.m. Pathé Thuis ●●●●●