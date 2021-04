Biden belt met Poetin, uit zorg over Russische troepen op Krim

De Amerikaanse president Joe Biden is bezorgd om de toename van Russische troepen op de Krim en aan de Oekraïense grens. Dat heeft hij gezegd in een telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin. Hij benadrukte dat de Verenigde Staten Oekraïne volledig steunt, meldt het Witte Huis dinsdag.

Biden heeft voorgesteld Poetin binnenkort te ontmoeten op een top in een „derde land”. Daar wil hij praten over alle onderwerpen die beide landen aangaan. Een van die onderwerpen betreft de duizenden Russische manschappen die zich hebben verzameld aan de Oekraïense grens en op de Krim. In het gesprek sprak Biden daarover zijn zorgen over uit en riep hij Poetin op tot de-escalatie.

Strategische dialoog

Het is niet het eerste telefoongesprek tussen de twee. Beide presidenten spraken elkaar in januari voor het eerst. De twee leiders hebben dinsdag onder meer gesproken over wapencontrole en de intentie om een „strategische dialoog” aan te gaan over veiligheidsonderwerpen. Biden maakte verder duidelijk dat de VS stevig zullen reageren op acties van Rusland, zoals cyberaanvallen en bemoeienis met verkiezingen. De Amerikaanse president herhaalde dat hij wil bouwen aan een stabiele en „voorspelbare” relatie met Moskou.

Ook het Kremlin heeft een verklaring over het telefoongesprek online geplaatst, meldt persbureau Reuters. Het gesprek zou op Bidens initiatief hebben plaatsgehad. De Amerikaanse president zou hebben gezegd dat hij de bilaterale banden wil normaliseren en wil samenwerken op het gebied van wapenbeheersing, het nucleaire programma van Iran, Afghanistan en klimaatverandering. Het Kremlin bevestigt dat Biden om een ontmoeting met Poetin heeft gevraagd, maar zei niet wat de reactie van de Russische leider daarop is geweest.

Sinds een aantal weken zijn nabij de Russische-Oekraïense grens en op de geannexeerde Krim Russische troepen gestationeerd. In eerste instantie verklaarde Moskou dat de activiteiten deel uitmaken van een oefening, maar waarnemers betwijfelden die lezing. Rusland kreeg dinsdag ook kritiek van secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO. Hij zei dat het land zijn troepenmacht moest terugtrekken.

In 2014 annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim. In dat jaar ontstond een conflict in het oosten van Oekraïne en twee regio’s onder leiding van pro-Russische separatisten verklaarden zich onafhankelijk. Sinds het begin van het conflict zijn zeker 14.000 mensen om het leven gekomen en zijn twee miljoen Oekraïners ontheemd geraakt of gevlucht.

Lees ook: Wat beoogt Poetin met de troepenverplaatsingen in de richting van Oekraïne?