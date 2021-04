Beruchte Libische kustwachtcommandant op vrije voeten

Het voormalige hoofd van de kustwacht in de Libische plaats Zawiya, Abd Al Rahman Al-Milad, is afgelopen zondag vrijgelaten door de autoriteiten in Libië. Dat meldt de Britse krant The Guardian woensdag. Al-Milad, ook bekend als Bija, werd in oktober vorig jaar gearresteerd in de hoofdstad Tripoli wegens zijn vooraanstaande rol bij grootschalige mensenhandel. Hij werd in 2018 op een sanctielijst van de Verenigde Naties gezet vanwege wreedheden tegen migranten en zou rechtstreeks betrokken zijn geweest bij het doelbewust laten zinken van migrantenboten en het mishandelen van migranten.

De beruchte kustwachtcommandant werd vrijgelaten nadat de militair procureur-generaal van Tripoli aanklachten tegen hem had ingetrokken „wegens gebrek aan bewijs”, schrijft de Britse krant. Het nieuws over zijn vrijlating heeft geleid tot ophef in Italië, waar twee journalisten die verslag hadden gedaan van Al-Milads vermeende criminele activiteiten, eerder politiebescherming kregen vanwege doodsbedreigingen.

De kustwachtcommandant werkte in het verleden nauw samen met de Libische militieleider en mensensmokkelaar Mohammed Kachlaf, die ook op de VN-sanctielijst staat. Al-Milad zelf ontkent het plegen van misdaden en schreef dinsdag in een post op Facebook dat hij „jarenlang de kusten van zijn vaderland heeft beschermd”.

In Libië is het afgelopen decennium een machtsstrijd gaande sinds de regering van dictator Moammar Gaddafi in 2011 werd omvergeworpen door internationaal gesteunde rebellengroepen. Gaddafi werd datzelfde jaar omgebracht en sindsdien wordt het olierijke land geplaagd door gewelddadige conflicten en corruptie. Het Noord-Afrikaanse land is daarin uitgegroeid tot een belangrijk doorgeefluik voor mensen uit Afrika en het Midden-Oosten die op de vlucht zijn voor oorlogen en armoede.