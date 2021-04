‘Beelden van Zwarte Piet op Facebook zijn echt schadelijk’

Lees ook: Raad van Beroep Facebook handhaaft verbod op afbeeldingen van Zwarte Piet

Intern is er in de Raad van Beroep van Facebook een „fel debat’’ over Zwarte Piet gevoerd, voordat de meerderheid instemde met het verbod op afbeeldingen van Zwarte Piet dat Facebook vorig jaar afkondigde.

Dat zegt Alan Rusbridger, een van de negentien leden van de zogeheten Oversight Board en oud-hoofdredacteur van de Britse krant The Guardian. Het beroepsorgaan is door Facebook in het leven geroepen, maar opereert onafhankelijk. Facebook heeft zich ertoe verplicht de uitspraken van de Raad op te volgen.

De meerderheid van de Raad, zo werd deze dinsdag bekend, oordeelde: „Hoewel Zwarte Piet een culturele traditie vertegenwoordigt die door veel Nederlanders zonder duidelijke racistische bedoeling wordt gedeeld, is een onderdeel ervan het gebruik van ‘blackface’. In brede kring wordt dat gezien als een schadelijk raciaal stereotype.”

Aanleiding voor de uitspraak is een filmpje, dat Facebook afgelopen najaar van zijn website verwijderde, na een klacht van een Facebook-gebruiker. Het gaat om een video van zeventien seconden, waarop een kind te zien is met Sinterklaas en twee Zwarte Pieten. Er klinkt muziek, het kind schudt de hand van de Sint en één Piet.

In de eigen regels van Facebook staat alleen dat „opzettelijk mensonterende” inhoud zoals ‘blackface’ verboden is. De Raad gaat kennelijk verder: ook zónder opzet te kwetsen kan het niet door de beugel.

„De kwestie van de bedoeling van de gebruiker is interessant. Wij beweren geen moment dat degene die dit filmpje plaatste de bedoeling had iemand te kwetsen. Maar we maken ons zorgen over de toename van dit soort beelden op Facebook. Daardoor is het een ander geval dan wanneer het een incidenteel bericht of filmpje zou zijn.

„We hebben ons afgevraagd of er met Nederland of de Lage Landen iets speciaals aan de hand is, dat een uitzondering rechtvaardigt op het wereldwijde verbod op ‘blackface’ van Facebook. Zoiets hebben we niet gevonden.”

Vindt u het niet problematisch dat de Oversight Board over dit soort zaken besluiten neemt voor de hele wereld, terwijl daar in specifieke culturen en tradities verschillend over gedacht wordt?

„Een deel van de Nederlandse samenleving vindt Zwarte Piet inderdaad niet kwetsend of schadelijk, maar ik zeg uitdrukkelijk: een déél. Wij hebben ons geïnformeerd en veel bewijs gezien dat het wél degelijk kwetsend en schadelijk ís.

„Als Raad betrekken wij internationale normen op het gebied van mensenrechten bij onze besluiten. Soms komen dat soort normen nu eenmaal in botsing met opvattingen in bepaalde samenlevingen. Bij al onze besluiten kijken we naar de eigen regels van Facebook, maar ook naar internationale standaard of het gebied van de rechten van de mens.

Perkt u met dit besluit de vrijheid van meningsuiting niet in?

„Iedereen in de Raad is het erover eens dat je op gevaarlijk terrein komt, wanneer je dingen verbiedt die alleen beledigend zijn. De discussie in deze zaak draaide om de vraag; waar ligt de grens tussen beledigen enerzijds en mensen kwetsen en daarmee schaden anderzijds. En bij Zwarte Piet is duidelijk dat het kwetsend is en mensen schade berokkent.”

Maar beledigen blijft dus wél mogelijk op Facebook?

„Ik mag het hopen.”

Rusbridger, die niet wil zeggen hoe hij zélf in deze kwestie stemde, benadrukt dat de Raad niet een soort ‘opperste gerechtshof’ van Facebook is, zoals Facebook-topman Mark Zuckerberg aanvankelijk voor ogen stond. Maar hij verwacht wel dat uitspraken zoals die over Zwarte Piet „een soort precedentwerking hebben voor andere gevallen die draaien om het verschil tussen beledigen en mensen echt pijn doen.”

Kan een geïllustreerd artikel van een historicus over traditionele feesten in Nederland, waar Zwarte Piet in voor komt, nog op Facebook geplaatst worden?

„De enige uitzondering die Facebook maakt is als het gebeurt in een context die het fenomeen niet ondersteunt, maar bekritiseert.

En als de historicus er neutraal tegenover staat?

„Persoonlijk zie ik daar geen bezwaar in, en mijn collega’s vermoedelijk ook niet.”

Reacties op het besluit

Jerry Afriyie, Oprichter van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet „Ik denk dat het een wijs besluit is van de Oversight Board en ik hoop echt dat dit Nederland wakker schudt. We gaan de goede kant op. De Oversight Board bestaat uit internationale mensen en dat is goed want in Nederland hebben we de neiging om te polderen rondom racisme. Dit besluit komt overeen met de tijd waarin wij leven. In dit geval staat Facebook aan de goede kant van de geschiedenis. Ik wou dat de Nederlandse rechters dezelfde moed hadden, want er zijn genoeg rechtszaken over racisme waarbij rechters zich neutraal opstellen. Ik vind het ergens ook pijnlijk dat we bij een ethische kwestie de wijsheid gebruiken van bedrijven, in plaats van de overheden die ons moeten beschermen tegen racisme.” Jef Driesen, klaagde eerder bij Facebook over een verwijderde foto van Zwarte Piet “Ik ben het niet eens met het besluit. Ik snap dat blackface een ding is in Amerika, omdat ze daar een andere geschiedenis en cultuur kennen. Hier is daar echter geen sprake van. Ik heb gehoord dat de Oversight Board deels betaald wordt door Facebook, dus ik vraag me af wat het nut ervan gaat zijn. Ik vind het positief dat er zo’n orgaan gekomen is om mensen niet alleen maar af te laten hangen van algoritmes; maar Facebook is een wereldwijd platform en het zou effectiever zijn om voor alle verschillende werelddelen apart naar de normen en waarden te kijken.” Facebook, in een verklaring „We zijn blij met de beslissing van vandaag van de Oversight Board. Omdat de Raad ons besluit heeft gehandhaafd ondernemen we geen verdere actie op de video. De video werd verwijderd omdat hij ons beleid over Haatdragend Taalgebruik overtrad, vastgelegd in de gebruikersrichtlijnen. Daarin staat dat we op Facebook geen haatdragende taal toestaan die ‘opzettelijk mensonterende vergelijkingen, generalisaties of beweringen over gedrag (schriftelijk of in beeldvorm)’ maakt. Daaronder vallen ‘karikaturen van zwarte mensen in de vorm van blackface’.” Süeda Isik